Incident v baru na pařížském předměstí Saint-Denis se odehrál minulý týden v noci z úterý na středu. Do Café de la Place přišli dva opilí muži. Poté, co jim šestašedesátiletý šéf podniku odmítl další alkohol nalít, uhodil jej jeden z nich do obličeje.

Napadený upadl, poté se zvedl, následně ale zkolaboval, popsala agentura AFP. Záchranáři po půl hodině konstatovali jeho smrt. Pravděpodobného útočníka zadrželi a obvinili policisté v sobotu.

Během několika dní šlo ve Francii o druhý podobný případ napadení zaměstnance restauračního zařízení, připomněla agentura. Předminulý pátek zastřelil host v restauraci v městečku Noisy-le-Grand u Paříže osmadvacetiletého číšníka údajně proto, že mu nedokázal dost rychle donést objednané jídlo. Minulý pátek policie podezřelého střelce zadržela a obvinila jej z vraždy.