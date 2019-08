Extrémní bezohlednost, říká odborník

Mladému muži hrozí za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky tři až deset let v base. Zděšení nad celou situací vyjadřuje i vedoucí Samostatného oddělení BESIP Tomáš Neřold. „Sednout za volant s hladinou nad dvě promile je extrémní bezohlednost. Tady již nemluvíme o pouhém vlivu alkoholu, ale o stavu, který zcela vylučuje způsobilost k řízení," vysvětluje odborník na silniční bezpečnost. Zpěvák Martin srazil na Jihlavsku dva mladíky (†18): Jirka a Tomáš na místě zemřeli

Viděl jen třetinu zorného pole...

Alkohol v takto vysoké hladině podle něj zásadním způsobem zpomaluje reakci a odhad vzdálenosti. „Velmi nebezpečná je ztráta periferního vidění. Řidič s více než 1,8 promile už zdaleka nevnímá celý prostor, ale kvůli tunelovému vidění jen asi třetinu zorného pole. Aniž bychom rozebírali další okolnosti nehody, je zřejmé, že řidič s takovou mírou alkoholu, neměl na silnici co dělat a hrubě tím ovlivnil své chování," dodává Neřold.

Co se řidiči honí v hlavě podle psycholožky Radany Roveny Štěpánkové? Možných reakcí je hned několik. „Nastoupí velký pocit provinění, zoufalství, lítost nad životy těch dvou kluků a smutek nad tím, že možná zabil i kamarády,“ vypočítává psycholožka. Zázrak v kukuřici: Airbus byl ve středu v Praze. Jeho pilot je v Rusku hrdina

Sebelítost a myšlenky na zkažený život

„Na druhé straně někdy lidé s menší schopností vnímat situaci skočí do sebelítosti, myslí si: já jsem ten chudák, co teď bude mít zkažený život. Vztáhnou to zkrátka na sebe, že teď to trápení mají oni sami. A někdy je to kombinace obojího,“ vysvětluje Štěpánková. Obrovská tragédie na Novojičínsku: Čelní srážku dvou aut nepřežilo dítě a 3 lidé!

Někdo to vytěsní...

Ani vězení se pro mladíka nemusí stát největším trestem. Tím je fakt, že s celou situací bude zřejmě žít celý život. „Ale musím říci, že jsem se ve své praxi potkala s různými lidmi. Někteří v sobě ten pocit viny mají trvale a nejsou schopni žít spokojený život, protože se podvědomě stále trestají. Ale mám zkušenost i s takovými, kteří to vytěsnili, a měla jsem z nich téměř pocit, že je jim to úplně jedno, což je zase druhý extrém,“ zdůraznila psycholožka.

Co by v této situaci mohlo pomoci? „Musí přijmout kus zodpovědnosti, ne se hroutit do pocitu viny. Ukázat aktivitu, nabídnout něco pozůstalým, co by aspoň trochu zmírnilo následky toho chování. Byť to půjde těžko. A pak postupně i sám sobě odpustit. Bylo by také dobré, kdyby třeba dal sám sobě slib, že už nikdy nebude pít,“ myslí si Štěpánková.

Možná se odstěhuje

Podle svědků se všichni tři mladíci znali, protože žili v sousedství. Projeví se i tento fakt do života zpěváka Martina? Bude schopen žít s rodinami obětí na jednom místě? „Reakce jsou různé. Někdo uteče, odstěhuje se, někdo to unese a zůstane na místě,“ dodává psycholožka.

