Policie v pátek obvinila A. G. (23) z vraždy její tříleté dcerky. Tělo dítěte objevili policisté ve středu poté, co žena zmateně pobíhala po domě a po jeho okolí a nesouvisle vykřikovala. Zprvu byla umístěna do specializovaného zařízení, nyní však již patrně nic nebrání jejímu trestnímu stíhání.

Z vraždy tříleté holčičky, jejíž tělo bylo nalezeno v jednom z přerovských bytů, byla obviněna třiadvacetiletá matka dítěte. Žena byla obviněna v nejpřísnějším odstavci, vraždu spáchala podle kriminalistů zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem.

„Žena je obviněná z vraždy své tříleté dcery, k níž došlo 14. srpna v Přerově. Motiv činu kriminalisté zjišťují. Zároveň podali krajské státní zástupkyni podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman. Obviněná žena dosud nebyla stíhaná, dodali policisté.

Tělo dítěte našli policisté v nenápadném přerovském činžáku. „Vyšetřují úmrtí nezletilého dítěte. Podle zjištěných poznatků a zajištěných stop měla na smrti podíl jiná osoba. Zahájili proto úkony trestního řízení pro podezření ze zločinu vraždy,“ sdělila původně jejich mluvčí Jitka Dolejšová.

Muž, který se na místě v předchozí době rovněž zdržoval, údajně zmizel neznámo kam. Spekuluje se o tom, že minimálně sama obviněná žena byla uživatelkou drog. Podle sousedů byl na místě často hluk.

„Křik, to je slabé slovo, co v tom bytě býval za hluk. Nevím, kdo za ní chodil, ale měli převrácený režim. Do 23 hodin byl klid a pak dělali bordel třeba do tří. Ta malá byla šikovná. Světlé vlásky, moc hezká dívenka. Tu slyšet nebylo. Až snad před třemi dny plakala,“uvedl soused Ivan (85).

Dolejšová ovšem uvedla, že hlídky na adresu nebyly volány často. „Pokud byly nějaké zásahy, vždy se jednalo o přestupkové jednání dospělých, které bylo hlášeno na magistrát, ale nikdy nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by se nějak týkaly v bytě přítomného dítěte,“ sdělila.

O jednom z incidentů ale informovala Televize Přerov. Podle ní matku tříleté oběti již dříve napadl její přítel. „Do uvedeného domu jsme letos vyjížděli jednou, a to na konci června, kdy nám byla ohlášena domácí potyčka. Po příjezdu na místo jsme zjistili zraněnou ženu,“ uvedl Miroslav Komínek z Městské policie Přerov.

Pokud bude žena shledána vinnou, může čelit až výjimečnému trestu odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že má dosud čistý trestní rejstřík, je takový trest málo pravděpodobný.