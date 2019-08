Policie obvinila matku z vraždy synka (†6): „Zrůdnost! Normální člověk to neudělá,“ říká elitní vyšetřovatel

Případ matky z Benešovska, která zavraždila vlastního syna a vzápětí se pokusila o sebevraždu, není ničím výjimečným. Pro Blesk.cz to řekl bývalý elitní vyšetřovatel Josef Doucha.

„Poměrně časté jsou vraždy novorozenců, kdy se u matky projeví takzvaná laktační psychóza. V tomto případě jde ale samozřejmě o něco úplně jiného,“ řekl Blesku bývalý elitní kriminalista Jan Doucha. Je podle něj pravděpodobné, že matka psychicky neustála probíhající soud o opatrovnictví, který vedla se synovým otcem.

Klíčovou roli ve vyšetřování sehrají soudní znalci z oboru psychologie, myslí si Doucha. Na základě psychologického posudku může být totiž stíhání obviněné matky zastaveno. „Rodič v takové chvíli jedná ve stavu snížené příčetnosti. Záleží ale, v jakém rozsahu byla snížena,“ řekl Blesku Doucha. V případě, že by znalci usoudili, že matka jednala v nepříčetnosti, vězení by se úplně vyhnula.

Josef Doucha se s podobnými případy za dobu své mnohaleté praxe elitního kriminalisty setkal nejednou. „Podobné případy nejsou ničím výjimečným. Kdysi jsem vyšetřoval případ, kdy otec vzal své děti a skočil s nimi pod vlak. V poslední době k podobné, rozšířené sebevraždě došlo v Polsku, kdy otec zavraždil svého syna a pak také skočil pod vlak,“ připomněl Doucha nedávný případ, kdy otec unesl synka Davídka (†5), zavraždil ho a pak spáchal sebevraždu. Šlo o velmi medializovanou kauzu, do pátrání po chlapci se zapojily stovky lidí.

I v případě Davídka z Polska měli mezi sebou rodiče spory a jeden z nich se rozhodl pro to nejhorší možné řešení situace. „Pokud je motiv takového činu pomsta bývalému partnerovi, je to samozřejmě zrůdnost. Normální člověk to neudělá,“ uzavřel Josef Doucha.