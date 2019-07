Vražda českého podnikatele jde v Bulharsku k soudu: Po 11 letech má přijít rozuzlení

Jedenáct let stará vražda českého podnikatele Libora Mirovského (†38) v Bulharsku se díky novým důkazům znovu dostává před tamní soud. V případu nenastal žádný posun od roku 2009, kdy vazbu v Bulharsku opustil podezřelý kolega zavražděného Nikola Molčan. Věc se pohnula až díky odposlechům, které získala Mirovského sestra.

Hlavní roli ve vyšetřování případu paradoxně nemá bulharská ani česká policie, ale právnička Petra Mirovská, sestra zavražděného podnikatele. Advokátka na dopadení pachatele pracuje na vlastní pěst a i díky odposlechům, které získala v roce 2011, soudy v Bulharsku případ vraždy tento týden znovu otevřely. Podle zjištění Lidových novin bylo v úterý dopoledne u soudu v Sofii zahájeno přípravné řízení soudního řízení.

„Máme pochopitelně velkou radost, že po deseti letech boje, aby se případ dostal před soud, podala bulharská prokuratura obžalobu. Podle ní je ze zločinu vraždy mého bratra obžalován Nikola Molčan. Je jasné, že podáním obžaloby začíná nový boj. Tentokrát za odsouzení pachatele,“ řekla deníku Petra Mirovská.

Tělo Libora Mirovského našel náhodný kolemjdoucí 30. října 2008 v horách asi hodinu jízdy od hlavního města Sofie. Podnikatel byl zavražděn pěti kulkami. Nálezu mrtvoly předcházelo neúspěšné pátrání – Mirovský totiž odjel do Bulharska, aniž by to jeho rodina nebo přátelé věděli.

Po devíti dnech, kdy byl muž nezvěstný, přišla na mobil jednoho z kolegů z jeho telefonního čísla SMS zpráva. „Jsem zpátky, později se ozvu a potkáme se,“ stálo v ní. Jak se však později ukázalo, Libor Mirovský tuto zprávu nenapsal. V době, kdy přišla, byl už navíc pravděpodobně po smrti…

Bulhaři na základě výslechu Molčanova pražského řidiče, který provedli čeští policisté, Nikolu Molčana v lednu 2009 umístili do vazby. Šofér tehdy řekl, že zmíněnou SMS poslal právě on sám na příkaz svého zaměstnavatele.

Zprávu poslal z mobilu, který z Bulharska do Prahy přivezl jiný Molčanův podřízený, a telefon pak hodil do kanálu. Policisté přístroj našli a zjistili, že skutečně patřil zavražděnému podnikateli.

Molčan nicméně ve vazbě pobyl jen několik týdnů, než ho policisté pro nedostatek důkazů propustili. V roce 2011 ale Petře Mirovské někdo poskytl odposlechy, na nichž je nahraný Nikola Molčan, jak zadává svému pražskému řidiči, jak má napsat onu textovou zprávu.

Nika Molčan obvinění z vraždy odmítá. „Chci říct, že s tím nemám nic společného. Libor byl můj kamarád. Když mě zadržela policie, bili mě, mlátili mě a nutili mě, abych se přiznal, že já mám něco společného s vraždou pana Mirovského,“ sdělil serveru Seznam Zprávy.