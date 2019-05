První foto Judity, která 21 ranami ubodala Tomáše (†16): Soud ji poslal do vazby!

To je ona! Ostře sledovanou Juditu (16) vyfotili před Okresním soudem v Žilině. Ten ji nekompromisně poslal kvůli podezření z vraždy Tomáše (†16) za mříže. Svého kamaráda a spolužáka měla dívka zabít 21 bodnými ranami nožem.

„Soudce rozhodl o vzetí do vyšetřovací vazby u mladistvé, kterou policie obvinila z vraždy 16letého chlapce v Žilině. Podnět na návrh na vzetí do vazby podal policejní vyšetřovatel,“ informovala slovenská policie na sociální síti.

Tomáš umíral ve velkých bolestech

Velmi surová vražda vyvolává stále velké množství otazníků. Náctiletý mladík zemřel podle všeho krutým způsobem ve velkých bolestech. Nožem měl být zasažen jednadvacetkrát, uvedly portály Pluska.sk i Nový Čas. Proč ale? Mámu dvou dětí Zuzku (†37) našli mrtvou v Šárce: Co odhalila pitva?

„Slyšeli jsme, že Judita užívala omamné látky a dokonce je měla mít v sobě i během brutální vraždy,“ sdělili Novému Času žáci Juditiny matky Kataríny, která je učitelkou jedné ze škol v Žilině. Jejich tvrzení je však čistou spekulací.

Spekulace o drogách

Užití drog u účastníků krvavé tragédie totiž policie ani nikdo jiný nepotvrdil. Co se minulý týden odehrálo v žilinském bytě, ví nyní jenom Judita. Protože je mladistvá, hrozí jí pouze poloviční sazba, což je v tomto případě sedm let vězení. Šokující zvrat v případu ubodaného Tomáše (†16), který bránil Juditu (16): Policie prý pracuje s novou verzí!

Podle prvních informací měl Tomáš v bytě chránit dívku před falešným elektrikářem, který ji chtěl znásilnit. Jde ale nejspíš o falešnou historku, kterou si vymyslela sama Judita. Obyvatelé domu se o muži v montérkách dozvěděli až od policie, která s Juditou mluvila.

Judita byla po vraždě podezřele klidná

Po činu byla prý dívka až děsivě klidná. „Do sanitky přišla úplně klidná,“ vypověděl soused. Podle nepotvrzených informací se Judita už k vraždě Tomáše policistům přiznala. Proč ale chtěla svého kamaráda připravit o život? Falešný odpočtář sledoval Juditu (16) už od zastávky, tvrdí kamarádka. Tomáše (†16) pak ubodal

Údajně za vším mohl být milostný trojúhelník. „Ona si nedávno našla přítele Jakuba, ale s Tomášem nechodila. Oni byli jen kamarádi. Je pravda, že všude chodili spolu, ale Jakub na Tomáše nežárlil,“ myslí si nejlepší kamarádka Judity Simona (17).

Žárlil Tomáš?