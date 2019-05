Poslední okamžiky podnikatelky Jany? Matka údajného vraha promluvila

Zamotaný případ zmizení a údajného únosu a vraždy české podnikatelky Jany Svobodové se začal odehrávat 15. července 2015 v Praze. Žena tehdy opustila práci a odjela ve stříbrném Fordu Kuga z Argentinské ulice směrem na dálnici D8. Její auto bylo o hodinu později zachyceno u Velemína. Policie tehdy předpokládala, že během jízdy po dálnici vůz z D8 sjel.

Informace nasvědčují nejhorším obavám

Slovenská televize Markíza uvádí, že téhož dne měl podnikatelku unést slovenský recidivista Ľubomír Behan (27) a jeho údajný komplic Marek Potoček (27), jehož slovenští policisté hledají už od roku 2016 a na kterého je prý v souvislosti se zmizením Jany Svobodové vypsán i evropský zatýkací rozkaz.

Slovenským médiím se ale podařilo zjistit, jak mělo ke zločinu dojít. Podle informací televize Markíza nejprve jeden z údajných pachatelů podnikatelku fyzicky napadl. Ženu pak měla dvojice zabít a její tělo zakopat na neznámém místě pomocí nářadí, které si opatřili.

Ukradený automobil prý komusi prodali. Kriminalisté ostatky Jany Svobodové podle serveru hledali už na několika místech, ale dosud se jim je nepodařilo najít. Kdo z obou mužů má ženu na svědomí?

Recidivista prý nemá násilnou povahu

Média na Slovensku oslovila rodinu obviněného Ľubomíra Behana. Tu ale pravděpodobně policie ještě o ničem neinformovala. „Jsme z toho nešťastní, protože ani pořádně nevíme, z čeho ho obviňují,“ nechala se pro web Glob.sk slyšet matka recidivisty, který ještě jako dítě vykradl 20 bytů. Poté, co jí reportéři osvětlili situaci, přešla do defenzivy. To, že by její syn mohl zabíjet, razantně popřela. „Neexistuje, aby něco takového udělal! Nebyl by toho schopný,“ uvedla žena.

Matka odsouzeného zloděje tvrdí, že celé obvinění je policejní komplot a za pravděpodobného vraha označila synova komplice. „To možná tak Potoček. Ten jim (policistům, pozn. red.) ale utekl, a tak do toho chtějí namočit syna. Bobo nemá se zmizením té podnikatelky společného nic,“ věří Behanova matka. Naráží na to, že údajný Behanův komplic Marek Potoček je v současnosti na útěku před spravedlností a je na něj vydán evropský zatykač.

Policie po Janě Svobodové pátrá už přes dlouhé čtyři roky. Stopy ji dovedly z dálnice D1, kde bylo naposledy viděno její auto, až na Slovensko. Případu se tak začala intenzivně věnovat tamní kriminálka. Ta podle slovenských médií nepředpokládá, že by byla žena ještě naživu.

