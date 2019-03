Detektivové rozluštili záhadu mrtvé „Dámy z kopců“: Její manžel roky dělal mrtvého brouka

Po dlouhých 15 letech se vyšetřovatelům podařilo odhalit identitu ženy, jejíž tělo v roce 2004 objevil turista v anglickém národním parku Yorkshire Dales. Britští policisté ve spolupráci s thajskými úřady zjistili, že šlo o ženu z Thajska, která se do Anglie přivdala v roce 1991. Její manžel, britský učitel se v roce 2004 i s dětmi odstěhoval do Thajska. Tam ho vypátrali angličtí novináři. Vdovec tvrdí, že svou ženu nezabil.

Rozkládající se tělo 30 až 40leté ženy našel 20. září náhodou turista Richard Hill. Richard byl s manželkou na výletě v národním parku Yorkshire Dales a pózoval pro fotografii před bystřinou, když si všiml, že v potoce mezi skalisky leží obličejem dolů polonahá žena. Identitu zesnulé se policistům nepodařilo vypátrat, a tak ji média překřtila na „Dámu z kopců“.

Vyšetřovatelé o dotyčné věděli jen pár informací, které poskytli i s fotografiemi a identikitem médiím, a doufali, že ji někdo pozná. Policisté sdělili, že šlo o Asiatku, která zemřela pravděpodobně na podchlazení, ale mohla být zavražděna, zhruba jeden až tři týdny před svým nalezením. Podle vyšetřovatelů navíc tělo na těžko přístupné místo někdo přivezl terénním vozem.

Ani přes zveřejněné informace se policistům nikdo nepřihlásil, a ti tak případ v roce 2007 odložili. „Dáma z kopců“ měla pohřeb a na místě nálezu se objevila pamětní deska. „Dáma z kopců/Nalezena 20. září 2004/Jméno neznámé/Odpočívej v pokoji,“ stojí na ní.

Identitu ženy se podařilo zjistit až díky moderním technologiím, které před patnácti lety neměli vyšetřovatelé k dispozici. Vědci na základě laboratorní analýzy obsahu uhlíku, kyslíku a dusíku ve vlasech, kostech a zubech oběti dokázali určit, odkud pocházela, a dokonce i přesně stanovit, kde v Anglii bydlela.

Testy kostí a zubů jako místo narození určily jihovýchodní Asii a analýza vlasů zase objevila izotopy, které se do těla mrtvé ženy mohly dostat z vody jen na několika místech v Anglii. Jednou z těch oblastí bylo také hrabství Cumbria, ve kterém leží část národního parku Yorkshire Dales.

Po dlouhém pátrání se nakonec britským vyšetřovatelům podařilo identitu ženy odhalit. Thajské úřady díky otiskům prstů zjistily, že se zavražděná jmenovala Lamduan Seekanyaová a v roce 1991 si vzala britského občana, učitele Davida Armitagea.

Manžela poznala v Thajsku v červnu roku 1990, v lednu následujícího roku se dvojice vzala a po několika měsících se odstěhovala do Anglie. První dítě se páru narodilo v únoru 1992, po sedmi letech Lamduan porodila další.

Lamduan se ztratila v roce 2004, když jí bylo 36 let. Její zmizení prý David rodině a přátelům nijak blíž nevysvětlil a odstěhoval se i s dětmi do Thajska, kde pracuje jako učitel. Novináři z deníku The Sun dokázali vdovce v asijské zemi vypátrat, aby se k úmrtí manželky vyjádřil. „Nezabil jsem ji. V žádném případě,“ sdělil žurnalistům.

Novinářům se podařilo kontaktovat i rodiče Lamduan. Manželství jejich dcery a Davida prý provázely problémy. „On je Brit a křesťan, my Thajci a buddhisté. On je vážený učitel, my obyčejní vesničané. Bylo tam mnoho rozdílů,“ řekla novinářům ženina matka Joomsri Seekanyaová (73). Nedlouho před zmizením prý Lamduan s rodiči krátce mluvila po telefonu.

„Řekla nám, že nemá ani halíř. Hodně se jí stýskalo. Od té doby jsme o ní nic neslyšeli,“ sdělila Joomsri. V roce 2016 seniory navštívil vnuk, který se Lamduan a Davidovi narodil v roce 1992. Ženil se a chtěl matku pozvat na svatbu. „David mu prý řekl, že od něj Lamduan utekla a vrátila se do Thajska, aby si vzala někoho jiného,“ vysvětlila babička. Podle listu The Sun to však nevypadá, že by vyšetřovatelé Davida z vraždy manželky měli obvinit.