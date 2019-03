Jack Rozparovač byl podle DNA polský holič: Měl prý nechutný motiv

S tvrzením přišel anglický web listu The Sun. Podle něj výzkumníci Univerzity Johna Moorese v Liveropoolu zjistili ze zakrvácené šály, na níž byla krev podřezané oběti Catherine Eddowesové, i vzorky DNA údajného Jacka Rozparovače. Tím podle nich byl právě polský holič Aaron Kosminski.

Šála je podle všeho autentická

„Popisujeme poprvé systematickou molekulární úroveň analýzy jediného zachovalého fyzického důkazu spojovaného s vraždami Jacka Rozparovače,“ napsali autoři. „Nalezení obou shodujících se profilů na stejném kusu důkazu zvětšuje statistickou pravděpodobnost celkové identifikace a posiluje tvrzení, že šála je autentická,“ dodali.

Zakrvácená šála je spojována s dvojitou vraždou Elizabeth Strideové a Catherine Eddowesové v noci 30. září 1888 v londýnské čtvrti Whitechapel. Počet obětí Jacka Rozparovače se odhaduje až na 10, ale toto číslo není jisté. Podezřelých bylo během let mnoho. Šlo však vždy o spekulace. Veškeré důkazy nyní ukazují na Kosminského.

Holič není poprvé podezřelým

Holiči bylo v době vražd kolem 23 let. O jeho vině svědčí i porovnání stop DNA z šály s genetickým kódem jeho potomků. Není to přitom poprvé, co důkazy ukázaly na Kosminského jako na podezřelého. Že by se ho ale opravdu podařilo usvědčit z vražd Jacka Rozparovače, je i dnes dost nepravděpodobné. Vypadá to, že záhada krutého vraha prostitutek zůstane nevyšetřena navždy.

Kaminski místo Kosminského?

Jednou z dalších teorií o identitě Jacka Rozparovače je, že šlo o Nathana Kaminského. Byl to židovský obuvník, který chytil syfilis. Oficiálně byl podle lékařů vyléčen, ale ve skutečnosti trpěl onemocněním dál. Právě proto je jeden z mnoha dalších podezřelých, kteří by mohli být oním Jackem. Měl totiž důvod prostitutky nenávidět. Podobnou motivaci měl ostatně také jeden z nejhorších sériových vrahů, který se na prostitutky zaměřoval, Američan Gary Ridgway. Také on se od nich nakazil kapavkou.

Na veřejnosti měl údajný Jack Rozparovač vystupovat pod jménem Jack Cohen. Co se s tímto mužem stalo, je dodnes nejasné. Vypadá to, jako by zmizel z povrchu zemského. Možná si do hrobu vzal jedno z největších tajemství kriminalistiky. Případ Jacka Rozparovače nepřestává být jednou z největších záhad…