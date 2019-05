Soud vynesl ortel za ukopaného Henryho (†36): Útočník Juraj (28) se rodině omluvil

Šest let za katrem. Tolik si odsedí Slovák Juraj Hossu, který loni v květnu zbil v centru Bratislavy Filipínce. Ten následně zemřel. Rozsudek vynesl bratislavský okresní soud, před kterým se Hossu ke svému činu nečekaně přiznal. Původně mu hrozil i desetiletý trest.

„To, co se stalo, mě nesmírně mrzí. Jednal jsem v nepříčetnosti. Chci se omluvit Henryho rodině, především jeho matce, které bych samozřejmě finančně pomohl, i kdyby mi to nenařídil soud, až opustím brány vězení,“ rozpovídal se ve velice věrohodném monologu Juraj Hossu.

„Bohužel, čas vrátit neumím. Jsme si plně vědom toho, co jsem způsobil. Svůj trest přijmu a též se omlouvám i mé rodině, které jsem způsobil velké trápení,“ uzavřel obžalovaný.

Hossu před rokem na jedné z ulic v centru Bratislavy kopl Filipínce Henryho Accordu do hlavy poté, co se cizinec snažil chránit ženy před obtěžováním. Podle záběrů z bezpečnostních kamer pak útočník bezvládné Filipíncovo tělo fotografoval a dal na něj nohu. Útočníkova oběť podlehla zraněním po převozu do nemocnice.

Útok na šestatřicetiletého cizince, který na Slovensku žil a pracoval, vyvolal v zemi odmítavé reakce veřejnosti a politiků, ale i kritiku postupu prokuratury, která až po medializaci případu podala návrh, aby útočník byl vzat do vazby.

V úvodu procesu koncem ledna Hossu vinu nepřiznal. Tehdy nepopřel samotný čin, ale jeho právní kvalifikaci. Prokuratura ho obžalovala ze zabití. Přiznání je polehčující okolností, kterou slovenské soudy obvykle zohledňují při rozhodování o výši trestu.

Obžalovaný u soudu dříve tvrdil, že v době útoku byl opilý a že bral léky proti depresi. Nad samotným incidentem vyjádřil lítost. Jeho advokát v lednu řekl, že čin byl nesprávně kvalifikován, nevyplývá ze závěrů policejního vyšetřování a že obžaloba byla podána předčasně.

K uctění Filipíncovy památky se loni v centru Bratislavy konalo shromáždění, kterého se zúčastnily stovky lidí. Po útoku slovenská sněmovna schválila usnesení, ve kterém vyjádřila znepokojení nad rostoucími projevy extremismu, nesnášenlivosti a nenávisti na Slovensku. K přepravě Filipíncových pozůstatků do vlasti poskytlo Slovensko letadlo vládní letky.