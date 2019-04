Rostislav K. (63) podle verdiktu udusil manželku a tchyni: Soud nyní zajímá, jestli byl zdravý

Rostislavovi původně hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Krajský soud při uložení trestu na samé spodní hranici trestní sazby zohlednil okolnosti neobvyklého případu, s trestem souhlasil i žalobce. „Jednání bylo odročeno za účelem doplnění dokazování znalkyň k duševnímu zdraví obžalovaného," uvedl mluvčí soudu.

Motivem dvojnásobné vraždy byl fakt, že muž už nezvládal péči o svou ochrnutou a zcela bezmocnou manželku a její stárnoucí a nemocnou matku. Muž se několik let o svou ženu vzorně staral. V roce 2014 manželce po krvácení do mozku ochrnuly všechny končetiny.

„Žili jsme aktivně. Milovala hory a moře. Najednou jenom ležela. Nepohnula ani hlavou. Jen očima," uvedl již u krajského soudu profesionální řidič autobusu.

Poté, co se začal zhoršovat i zdravotní stav tchyně, situace na obžalovaného dolehla a péči již nezvládal. Podle spisu muž začal přemýšlet o vraždách a způsobu, jak je provést, již předloni o Vánocích a plány uskutečnil loni 16. dubna.

Nejprve udusil igelitovým sáčkem tchyni a krátce na to stejným způsobem udusil i manželku. Podle krajského soudu to sice lze pochopit, ale nikoliv omluvit. Právě proto poslal Rostislava do vězení.

Podobný případ vyšetřovali také nedávno kriminalisté v Olomouckém kraji. V Prostějově tam podle nich loni v červnu zabil sedmasedmdesátiletý muž svou vážně nemocnou manželku. K činu se muž přiznal hned po zadržení, ženu udusil.

Motivem zřejmě byl špatný zdravotní stav jeho o tři roky mladší manželky. Senior s policisty od samého počátku vyšetřování aktivně spolupracoval. Vzhledem k tomu kriminalisté nežádali, aby byl umístěn do vazby, v lednu jej navrhli obžalovat z vraždy.