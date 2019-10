Soudce v neděli poslal do vazby čtyřiačtyřicetiletého muže, který v pátek vážně zranil sedmapadesátiletého muže. ČTK to potvrdila krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Policisté podezřelého muže už v neděli obvinili z pokusu o vraždu. Hrozí mu až 18 let vězení.