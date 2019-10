Vrah baťůžkářů Ivan Milat umíral v bolestech: Je to úleva, říká bratr, švagrová vzpomíná na sex

„Jsem rád, že zemřel. Je to velká úleva. Austrálie se zbavila jednoho z nejhorších sériových vrahů, psychopatů,“ řekl v rozhovoru jen pár hodin po Milatově smrti jeho starší bratr Boris (77). „Zaslouží si být tam, kde je. Zasloužil si ten trest,“ nebere si servítky se svým bratrem, který byl v roce 1996 odsouzen za vraždu sedmi mladých turistů baťůžkářů, které zavraždil mez lety 1989 a 1992. Ivan Milat byl odsouzen na doživotí, zemřel v nemocnici v neděli nad ránem po boji s rakovinou. Až do posledních chvil trval na své nevině, o čemž byla přesvědčena také část jeho příbuzných.

„Byl ztělesněné zlo, až do morku kostí. Pro mě byl mrtvý už několik let. Stydím se, že jsme jedna krev, stydím se, že jsem Milat,“ nechal se slyšet jeho bratr Boris. Podle něj Milat vraždil pro potěšení a také s přesvědčením, že nikdy nebude dopaden. Dodává, že jedním z motivů mohly být také peníze.

Zoufalý otec děvčátek (†4 a †6), která zemřela u Liberce: Zveřejnil varovný dopis o matce

Po Milatově smrti promluvila také jeho bývalá švagrová, manželka jeho bratra Wallyho. „Zemřel pro mě pře dvaceti lety,“ říká Maureen, která současně přiznala, že měla se sériovým vrahem milostný poměr, který trval asi rok. „Je to část mého života, nejsem na to zrovna dvakrát pyšná, ale stalo se,“ říká. „Jsem přesvědčená, že to udělal. Když ho zatkli, skončil pro mě. Teď ho jen vnímám jako někoho, kdo zemřel, nic necítím. Raději bych si chtěla uchovat vzpomínku na osobu, kterou jsem znala, na milého člověka,“ dodala jedním dechem. S odstupem to hodnotí jako zvrácenost mít vztah s psychopatem. Stejně jako Borise jí udivuje, že Milatovi příbuzní dodnes věří v jeho nevinu. „Všichni drží při sobě, jsou silná skupina, silná rodina,“ říká.

Bývalý policejní vyšetřovatel John Laycock se nechal slyšet, že i po Milatově smrti zůstává stále mnoho nezodpovězených otázek. Vyslovil také možnost, že sedm známých obětí tohoto sériového vraha nemusel být konečný počet. „Nikdy se k ničemu nepřiznal,“ říká Laycock. Bývalý detektiv Clive Small, který vedl vyšetřování vražd, říká, že zde jsou minimálně tři další nevyjasněné vraždy, jež vedou přímo k Milatovi.

Vražedkyně Janáková u soudu řekla pravdu o znásilnění bachaři: Její dítě skončilo v nemocnici!

Milat byl s diagnózou rakoviny žaludku a jícnu hospitalizován letos na jaře, poté opět začátkem října. Jeho smrt byla pomalá a bolestivá, píše britský Daily Mail. Rakovina se mu rozšířila do jater, plic, kostí, postihla lymfatický systém a patologické změny zasáhly i srdce. Milatovo tělo bude převezeno ke koronerovi Nového Jižního Walesu, který po konzultaci s jeho rodinou rozhodne o jeho pohřbení.

Mezi zavražděnými byl jeden Němec, dvě Němky, dvě Britky, jeden Australan a jedna Australanka. Jejich mrtvoly byly nalezeny ve státním lese Belanglo zhruba sto kilometrů jihozápadně od Sydney. Oběti, jejichž věk se pohyboval mezi 19 a 22 lety, byly mezi prosincem 1989 a dubnem 1992 většinou ubodány, některé měly kromě bodných i střelné rány. Při vyšetřování vyšlo najevo, že tento silniční dělník přinejmenším některé z nich nelidsky mučil, než je zavraždil. Šest mrtvol neslo znaky pohlavního zneužití.