Vražedkyně Petra Janáková (29) si svobody moc neužila. V červnu ji díky těhotenství propustili z výkonu trestu. Mimo vězení měla zůstat rok od porodu, tedy do konce srpna 2020. Policisté a soud ale rozhodli jinak. Kvůli křivému obvinění putuje vražedkyně zpátky do cely. Její chlapeček skončil v nemocnici!

Petru Janákovou policie zatkla v úterý v Lomnici nad Popelkou na Semilsku. Viní ji z trestného činu křivého obvinění - odsouzená vražedkyně totiž tvrdila, že otěhotněla ve vazbě v Hradci Králové poté, co ji znásilnili dozorci. Po jejím porodu to ale testy DNA dítěte zcela vyloučily. Naopak se podařilo určit, že otcem je bývalý vězeň, který v Hradci rozvážel jídlo. Muž je nyní už na svobodě, sperma ženě patrně předal ukryté v nádobce při rozvážení jídla.

Soud v Opavě od jedné odpolední jednal o uvalení vazby na devětadvacetiletou vražedkyni. Ze zákona byla přitom teprve před pár měsíci propuštěna, aby se rok po porodu mohla starat o své dítě.

Žena přicházela k soudu se sklopenou hlavou, vlasy jí padaly do tváře. Nepromluvila ani slovo, ve tváři měla nezúčastněný výraz. "Litovala a doznala se k trestné činnosti. Co se týče křivého obvinění, poškozenému se chce omluvit," řekl Blesku Michal Koflák.

"Nechci do vazby, nechci od dítěte," prohlásila před soudem sama Janáková. Soudkyně Natálie Krausová její prosby ale nebrala v potaz a ženu poslala do vazby v Ostravě. "Obviněná byla vzata do vazby z důvodů možného skrývání či útěku," vysvětlila Krausová. Janáková si proti rozhodnutí soudu podala stížnost, věc tedy bude řešit Krajský soud v Ostravě. Péči o sedmitýdenní dítě řeší místně příslušný Orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Mluvčí hradecké policie Ivana Ježková uvedla, že dítě bylo po zadržení Janákové s jejím souhlasem dočasně umístěno do nemocničního zařízení. Tam dvouměsíční chlapeček zůstane, než bude rozhodnuto o jeho dalším osudu.

Soudkyně vysvětlila, že pokud soud v případu křivého obvinění rozhodne dříve než uplyne rok od narození dítěte Janákové, půjde vražedkyně opět na svobodu.

Janáková má spolu s bývalým manželem Jaroslavem na svědomí vraždu sběratele Evžena 31. července 2017. Sběratele mincí a známek z Prahy vylákal pár pod záminkou obchodu na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem poblíž Lázní Bělohrad na Jičínsku střelila zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral telefon, doklady a 34.000 korun.

Manželé Janákovi se také dvakrát neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu Martin Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí. Herzán si za návod k vraždě odpyká osm let. Janákovi podle soudů připravovali i další dvě loupežné vraždy sběratelů. Janák, který se přiznal při policejních výsleších a usvědčil i svou tehdejší ženu a Herzána, dostal trest 28 let.

Aby těhotenství napříště nebylo pro odsouzené ženy automatickou propustkou z vězení jako teď, chtějí poslanci za hnutí ANO předložit návrh novely trestního řádu. Měl by obsahovat ustanovení, že o odkladu nebo přerušení trestu kvůli těhotenství bude u zvlášť závažných zločinů rozhodovat soud. O těhotné vězenkyně by se měla postarat věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Novela reaguje na mezeru v zákoně, kterou se odsouzené ženy naučily využívat. Poslanec ANO Petr Sadovský dříve uvedl, že novela by mohla být účinná v roce 2022 nebo dřív.