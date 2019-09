Petra Janáková, odsouzená ke třiceti letům vězení za brutální vraždu, záhadně počala chlapečka v prosinci loňského roku. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) už prokázala, že otcem dítěte není dozorce, kterého Janáková obvinila ze znásilnění.

Spíše zevnitř než z venku...

Jak dlouho darované sperma vydrží? A odkud pochází? „Kde se ty spermie vzaly, to je otázka. Já bych je nehledal někde z venku, protože pak by ta úspěšnost přenosu byla nízká,“ zamýšlí se IVF specialista MUDr. Štěpán Machač Ph.D z brněnské kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Reprofit.

Machač pro Blesk.cz popsal, jaký časový limit pro přenos spermatu je možný.„Standardně, když děláme léčebnou inseminaci partnerem, tak partner dá vzorek a my ho ještě další dvě a půl hodiny zpracováváme za nějakých specifických podmínek a teprve poté sperma dáváme ženě do dělohy,“ vysvětluje pro Blesk.cz Machač.

Stačí kapsa či trenky

Lékař má ale i tu zkušenost, že muži nechtějí odebrat sperma na klinice, tam vzorek doveze často až partnerka. „Když chlapi nedokáží udělat odběr na klinice, vezou nám to z domu. Tam máme pro převoz časový limit hodinu,“ popisuje Machač. Podle lékaře je tedy v tomto případě jedna hodina pro přenos klíčová.

„Že ejakulát vydrží hodinu, za to ručím. Je to to rozmezí, kdy muž, v tomhle případě vězeň, dá sperma do nějaké vaničky nebo stříkačky. Stříkačka je nejjednodušší. Uzavře ji pístem, aby ejakulát nevyschl, dá stříkačku do tepla, to znamená do ruky, kapsy, trenek a je to…není to tak složité,“ popisuje odborník. Janáková si pak sperma podle něj jednoduše nalila nebo pístem vpravila přímo do pochvy. „Spermie pak okamžitě začnou běžet směr vajíčko,“ popisuje Machač.

Musela hlídat ovulaci

Mnohem složitější než samotný reprodukční proces ale podle něj je takovou věc vůbec naplánovat. „Pokud chtěla zvýšit úspěšnost otěhotnění, musela to plánovat. A sice na dobu, kdy měla ovulaci. Takže měla třeba jen tři, čtyři dny v měsíci, kdy to mohla provést,“ vysvětluje lékař, podle něhož vydrží spermie přežívat v ženském organismu dva až tři dny. „Takže to musela mít trochu spočítané, aby se k ní ejakulát dostal včas,“ uzavírá Machač s tím, že se s podobným případem ještě nikdy nesetkal. „I mě to celkem překvapilo,“ dodává.