Otcem dítěte Petry Janákové není nikdo z příslušníků Vězeňské služby ČR. Ve čtvrtek to oznámila Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Jak se tedy vražedkyně Janáková ve vazbě dostala ke spermatu? Možností příliš není. Jako nejpravděpodobnější se jeví předání semene spolu s jídlem. Janáková i testy DNA totiž jako otce dítěte označily vězně, který ve věznici vařil a roznášel jídlo. Vražedkyně přitom o vztahu s kuchařem-spoluvězněm mluvila už loni u soudu! Probíhal tedy „milostný románek“ a výměna tělních tekutin dozorcům přímo pod nosem?

Případ záhadného otěhotnění vražedkyně Petry Janákové vyvolal v české společnosti obrovský ohlas. A to hned z několika důvodů. Jednak to bylo proto, že soud musel přerušit výkon trestu ženě, která si odpykávala 30 let za chladnokrevnou vraždu sběratele mincí. Dalším důvodem byl samotný způsob, jakým Janáková otěhotněla.

Došlo k tomu totiž v prosinci roku 2018, kdy vražedkyně seděla ve vazební věznici v Hradci Králové a čekala na rozsudek soudu. Veřejnost se o jejím těhotenství dozvěděla v květnu, kdy byla Janáková v šestém měsíci a opouštěla brány vězení.

Zpátky se zřejmě dostane, až její dítě dosáhne jednoho roku života. Jak se povedlo Janákové za mřížemi otěhotnět? Na to se ptali znepokojení nejen běžní lidé. Jde o palčivou otázku, na kterou se snažila zjistit odpověď jak Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak Vězeňská služba.

Otřesná nehoda v Poděbradech: Řidička srazila maminku s kočárkem, dítě je ve vážném stavu

Janáková po propuštění z vězení obvinila trojici dozorců hradecké věznice ze znásilnění. Jednoho z nich tak Janáková nepřímo označila za otce dítěte. Případem se proto začala zabývat GIBS. Mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová uvedla, že nastavení bezpečnostních pravidel ve věznicích pohlavní styk dozorců s vězni neumožňují.

Závěr vyšetřování GIBS jí dal za pravdu. Tedy alespoň co se týče případu Petry Janákové. Na základě analýzy vzorků DNA odebraných narozenému dítěti a trojici dozorců GIBS vyšlo najevo, že ani jeden z nich není jeho otcem. Sperma tedy Janáková musela sehnat jinde. Jenže kde? Pozornost se logicky obrátila k ostatním „muklům“ z hradecké věznice.

Mluvčí Vězeňské služby pohlavní styk mezi vězni vyloučila, připustila však, že by mezi nimi mohlo dojít nějakým způsobem k předání semene. „Způsoby, kterými si vězněné osoby předávají různé věci, jsou velmi sofistikované a promyšlené. Zaznamenali jsme například pokus o předání spermatu v propisovací tužce,“ uvedla pro ČTK Kučerová.

Dívku (†10) zabil parazit, který požírá mozek! Na Ústecku má 16 obětí

Další možností je takzvané koňování, tedy posílání věcí po provázcích mezi okny. „Vězněné osoby je využívají zejména v nočních hodinách. Tomuto způsobu předávání věcí nelze stoprocentně zabránit,“ doplnila mluvčí. Zástupci hradecké vazební věznice se odmítli k případu jakkoli vyjádřit a odkázali na mluvčí Vězeňské služby.

Petra Janáková televizi Prima údajně mimo záznam prozradila, že otcem dítěte je bývalý spoluvězeň, který je v současnosti na svobodě a ve vazební věznici vařil a vydával jídlo.

O tom, že má Janáková po rozchodu s manželem ve věznici nového přítele-kuchaře, přitom Janáková mluvila podle serveru Lidovky.cz už během soudu v roce 2018! Řešit možné vztahy vězňů není podle Petry Kučerové v kompetenci Vězeňské služby ČR.

„Znásilnění“ vražedkyně Janákové ve vazbě: Testy DNA odhalily otce dítěte

„Ve vazební věznici, kde jsou muži i ženy, ke kontaktu dochází třeba při výdeji stravy nebo při návštěvě lékaře, ale samozřejmě je to vždy pod dozorem Vězeňské služby. Není ale možné, že by došlo ke kontaktu ve smyslu pohlavního styku,“ řekla mluvčí Blesku.

Případ převzala policie ČR. Mluvčí královéhradeckého krajské policie Ivana Ježková ČTK dopoledne sdělila Blesku, že spis zatím neobdrželi. „Informaci o tom, že vyšetřování případu budeme přebírat, máme. V tuto chvíli spisový materiál u nás není,“ uvedla pro ČTK Ježková.

Jste čistá, řekli lékaři Lucii s rakovinou: Po měsíci měla nové nádory