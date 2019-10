Minulý týden pravděpodobně spáchala v egyptském letovisku sebevraždu osmatřicetiletá Češka Pavlína Š. Její tělo bylo objeveno až několik dní poté v jejím apartmánu. Do Egypta se přitom odstěhovala s tím, že by tam chtěla dlouhodobě žít. Její rodina chce tělo převézt do Česka. Nemá na to ale potřebné finance.