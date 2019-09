Zkažený první den dovolené i nekonečný návrat domů. Takové pocity měly zhruba tři stovky Čechů, kteří v sobotu chtěli vyrazit na dovolenou do egyptské Hurghady nebo se z ní vrátit. Let společnosti AirCairo z Egypta s plánovaným odletem ve dvě ráno nabral zpoždění 14 hodin a v návaznosti na něj se zpozdil i let z Ruzyně. Podle cestující Jitky Miklovičové čekali lidé na pražském letišti od časného rána. Nakonec odletěli turisté do Egypta ve 21:41, uvedlo Letiště Praha.