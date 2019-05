Falešný odpočtář ubodal Tomáše (†16) před zraky přítelkyně. Jeho sestra se zhroutila

Obyvatelé Žiliny mají strach o své životy. Městem otřásla děsivá vražda teprve šestnáctiletého Tomáše. Ten vlastním tělem bránil svou přítelkyni Juditu, kterou u nich doma napadl nožem falešný odpočtář elektřiny. Zaplatil za to vlastním životem. Všichni jsou ze smrti mladíka v šoku. Jeho sestra Terezka se zhroutila.

Do žilinského domu se dostal neznámý muž, protože předstíral, že přišel kvůli odpočtu elektroměru. Snažil se dostat do vícera bytů. Když mu otevřela Judita, zaútočil na ni nožem. Tomáš se hrdinně postavil před svou přítelkyni a muž, kterému je údajně kolem 50 let, napadl i jeho. Mladíka ubodal a pak z domu pláchl.

„Vůbec nevíme, o koho jde a co se vlastně stalo. Domů nás nepustí, tak musíme čekat venku. Policisté nám nic neřekli, jen nás nechtějí pustit domů,“ řekl webu Topky.sk soused Ján. Až později se obyvatelé dozvěděli, jaké hrůzy se v domě odehrály. Pachatel je přitom stále na útěku a policie je, zdá se, ve slepé uličce. Falešný odpočtář elektřiny ubodal mladíka (†16)! Obětoval se pro přítelkyni

Na gymnáziu ve Varšavské ulici na Vlčanech, kam chodil Tomáš i s Juditou do školy, vlaje černá vlajka. Spolužáci jsou ze smrti svého kamaráda zdrceni a nemohou uvěřit, že se k nim už neposadí do lavice. „Těžko se nám o tom mluví. Pochopte, že je to pro nás obrovská rána. Tomáška jsme měli velmi rádi,“ prohlásili spolužáci.

Policie usilovně pracuje

„Policie od přijetí oznámení na případu intenzivně pracuje s nasazením maximálních sil a prostředků a vykonává všechny potřebné úkony a opatření ve smyslu Trestního řádu za účelem objasnění skutku jako i určení právní kvalifikace,“ uvedli strážci zákona na sociální síti. Obyvatelé města jsou hodně vystrašení. Děsivá smrt vystrašené Zuzany (†41): Prožila si hotové peklo

„Bojíme se otevřít dveře i příbuznému. Až vraha chytí, budeme žít bezpečněji,“ říkají místní. Proč došlo k napadení teenagerů, je v současnosti záhadou. Pro všechny, kdo Tomáše znali, je jeho smrt velkým šokem. „Znal jsem Tomáše, strašně milý, nekonfliktní chlapec. Měl jsem ho rád. Ještě nedávno jsem ho viděl chodit po Žilině s kudrnatou hlavou,“ řekl kamarád Mário.

Sestra Terezka se zhroutila

Nejhůř nese Tomášovu smrt jeho sestřička Terezka. Ta se poté, co se dozvěděla, že její milovaný bratříček už nežije, psychicky zhroutila. Oporou je jí nyní nejbližší rodina. Svému bráškovi poslala Terka do nebe dojemný vzkaz. „Miluji tě, bratříčku můj,“ vzkázala tragicky zavražděnému Tomášovi. Poprava Jána Kuciaka (†27): Chystali mu hrob jako nezvěstnému novináři Paľu Rýpalovi?