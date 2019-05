Šokující zvrat v případu ubodaného Tomáše (†16), který bránil Juditu (16): Policie prý pracuje s novou verzí!

Spolužáci z gymnázia a dobří kamarádi Judita a Tomáš měli spolu v pátek letět do Londýna, kde měli navštívit Juditinu sestru, která v Anglii studuje. „Dnes (v pátek večer, pozn. red.) večer měli spolu letět do Londýna za její sestrou, která tam studuje. Právě proto se Tomáš zastavil u ní doma, protože se šli dohodnout na detailech cesty,“ řekla Juditina kamarádka pro Čas.sk.

Zničehonic však měl na dveře bytu někdo zaťukat, a když Judita otevřela, měl jí sdělit, že je elektrikář a jde dělat odpočty. Hned poté se měl na mladou dívku vrhnout a pokusit se ji znásilnit. Ovšem do toho se měl na chodbě objevit Tomáš a bránit dívku vlastním tělem. Útočník měl údajně vytáhnout nůž a mladíkovi zasadit jednadvacet ran! A poté zmizet. „Tomu chlapovi mohlo být okolo padesáti let a sledoval ji už od autobusové zastávky. Šla domů a on se za panelákem převlékl do montérek a do paneláku ho někdo vpustil s tím, že odepisuje energie. Zazvonil a sexuálně se na ni vrhl. Tomáš ji chtěl zachránit, a tak jí přiběhl na pomoc. Bodl ho nožem a ji pořezal na ruce. Její život se podařilo zachránit, ale Tomášův ne,“ dodala.

Falešný odpočtář sledoval Juditu (16) už od zastávky, tvrdí kamarádka. Tomáše (†16) pak ubodal

Informace o brutální vraždě otřásla celou Žilinou a to pak hlavně obyvateli domu, kde se tragédie stala. „Bojíme se otevřít dveře i příbuznému. Až vraha chytí, budeme žít bezpečněji,“ řekl místní pro Topky.sk.

Ovšem podle informací TVNoviny.sk policie po útoku nikoho na ulicích nehledala, a to i přesto, že útočníka mělo údajně vidět několik svědků. Strážci zákona dokonce ani po útočníkovi nevyhlásili pátrání a jeho portrét se neobjevil v identikitu. S šokujícími informacemi přišel server Topky.sk, který uvedl, že policie měla údajně uklidňovat sousedy, aby se nebáli, a měla začít prošetřovat novou verzi, že se v bytě vůbec třetí osoba nenacházela!