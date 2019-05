Krásnou Lucku (†27) smetl luxusní mercedes: Policie obvinila slavného bijce Mečára!

Na začátku října 2018 se vracela Lucka D. (†27) ze slovenské Nitry domů z práce. Tehdy ji podle informací slovenských médií smetl na přechodu luxusním mercedesem údajně bývalý zápasník MMA Matúš Mečár.

K tragédii došlo asi jen dvě stě metrů od jejího bytu. Jen taková vzdálenost dělila Lucku od místa, kde na ni čekal zamilovaný novomanžel Lukáš. Mladá žena zemřela o tři hodiny později v nemocnici. Po sedmi měsících vyšetřovatel obvinil Mečára ze zabití.

Krásnou Lucku (†27) přejel luxusní mercedes: Řídil prominent? Policie ho neobvinila!

Zdrcený manžel přijal obvinění pachatele plný rozpaků. „Dostal jsem vyrozumění od právníka, že byl obviněn. I když mi to Lucku už nikdy nevrátí, věřím ve spravedlivý a rychlý proces a odsouzení,“ pověděl Lukáš pro Čas.sk. Není přesvědčen ani o tom, že by Mečár cítil skutečnou lítost. „Mečár psal dopis rodičům, kopii poslal vyšetřovateli a chtěl to založit do spisu, tudíž šlo o účelovou omluvu,“ domnívá se Lukáš.

Těšila se, že bude mít na miminko: Lucii (†27) prý srazil autem Rytmusův kamarád a bojovník MMA

Vůči vyšetřování je skeptická také rodina nebohé Lucky. Zejména z toho důvodu, že Mečár je známý svými styky s vlivnou místní rodinou podnikatelů Bödörových. Za smrt Lucie hrozí zápasníkovi trest spíše symbolický – 2–5 let ve vězení.