Řidič srazil mladíka na přechodu: „Gymnazista“ z místa nehody utekl!

Na frekventované křižovatce v centru Nitry na Slovensku srazilo auto chodce. Na rušné ulici mezi obchodním domem a tržnicí chtěl chlapec s kamarádem přeběhnout na druhou stranu po přechodu pro chodce. Ovšem podle svědků tam mladíci neměli co dělat, jelikož jim na semaforu svítila červená. Řidič už nedokázal srážce zabránit.

„Srážka vypadala hrozivě, protože on jako by přeletěl přes to auto,“ vypověděla svědkyně. Oba chlapci se podle svědků krátce po nehodě ještě bavili přes okénko s řidičem. Pak se ale zachovali naprosto neočekávaně.

„Vypadalo to tak, že jsou chlapci v pohodě. Z ničeho nic se chytili a rozběhli se na autobusovou zastávku,“ popsala svědkyně pro TV JOJ. Šokovaný řidič se ještě za chlapci rozběhl, ale ti se ztratili v davu.

Nyní slovenská policie po chlapci pátrá. Podle dětí, které stály poblíž, jde o studenta střední školy. „Říkaly, že toho chlapce znají, že chodí na některé gymnázium v Nitře,“ dodala svědkyně.

Mladík je asi 175 cm vysoký a jeho věk policie odhaduje na 17-19 let. „Měl blonďaté vlasy a oblečenou černou mikinu a kalhoty. Na zádech měl batoh,“ sdělila policejní mluvčí Renáta Čuháková s tím, aby se policii ozvali případní svědci.