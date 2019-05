Falešný odpočtář sledoval Juditu (16) už od zastávky, tvrdí kamarádka. Tomáše (†16) pak ubodal

K brutální vraždě došlo ve čtvrtek na žilinském sídlišti Vlnčice. Na dveře bytu v šestém poschodí jedné z bytovek zaťukal muž, který se měl vydávat za pracovníka energetické společnosti s tím, že jde udělat odpočet elektroměru. Dveře mu měla otevřít mladá studentka Judita, kterou měl ihned napadnout a pokusit se ji znásilnit.

„Ve čtvrtek 16. května po poledni došlo v žilinském bytě za doposud přesně nezjištěných okolností k úmrtí šestnáctiletého chlapce a zranění šestnáctileté dívky. Za účelem zjištění příčiny smrti mladého muže byla nařízená pitva,“ řekla žilinská krajská policejní mluvčí Radka Moravčíková pro Čas.sk.

Falešný odpočtář ubodal Tomáše (†16) před zraky přítelkyně. Jeho sestra se zhroutila

Judita nebyla v bytě sama. V pátek měla odletět do Londýna, kde chtěla navštívit svou sestru, která v Anglii studuje. Doprovázet ji měl její kamarád a spolužák z gymnázia Tomáš, který byl ve čtvrtek s Juditou u ní v bytě, aby se dohodli na detailech cesty. „Dnes (v pátek večer, pozn.red.) večer měli spolu letět do Londýna za její sestrou, která tam studuje. Právě proto se Tomáš zastavil u ní doma, protože se šli dohodnout na detailech cesty,“ uvedla Juditina nejlepší kamarádka. „Nebyli partneři, byli jako bratr a sestra. Rozuměli si, chodili spolu do posilovny a měli společné zájmy. Tomáš byl jen kamarád,“ dodala.

Video Tragédie na Slovensku: Neznámý muž ubodal mladíka, který bránil svoji přítelkyni (16) - TV JOJ 360p REKLAMA

Tomáš měl svou nejlepší kamarádku před násilníkem bránit vlastním tělem. Útočník měl však u sebe nůž a Tomáše ubodal. Kamarádka Judity prozradila, že se mělo jednat o muže, který si dívku předem vyhlédl. „Tomu chlapovi mohlo být okolo padesáti let a sledoval ji už od autobusové zastávky. Šla domů a on se za panelákem převlékl do montérek a do paneláku ho někdo vpustil s tím, že odepisuje energie. Zazvonil a sexuálně se na ni vrhl. Tomáš ji chtěl zachránit, a tak jí přiběhl na pomoc. Bodl ho nožem a ji pořezal na ruce. Její život se podařilo zachránit, ale Tomášův ne,“ prozradila hrůzné detaily útoku.

Mladou matku (†19) zabila a vyřízla jí miminko: Děťátko však umírá

Nad vraždou mladíka však visí pár otazníků. Podle informací TVNoviny.sk policie po útoku nikoho na ulicích nehledala, a to i přesto, že útočníka mělo vidět několik svědků. Strážci zákona dokonce ani po útočníkovi nevyhlásili pátrání a jeho portrét se neobjevil v policejním identikitu.