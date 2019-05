Důchodce k sobě do bytu ve Františkových Lázních na Chebsku lákal školáky. Dvěma sourozencům například slíbil, že si u něj mohou zahrát na počítači. Jenže pak se z hodného dědečka změnil v sexuálního predátora.

„Poškozeného (13) požádal, aby mu ukázal pindíka. Ten na to reagoval úlekem a z bytu odešel,“ popsal státní zástupce Martin Rykl. Mladší bratr (10) už ale nevyvázl. „Poškozenému stáhl kalhoty, obnažil penis a opakovaně mu stahoval předkožku s vysvětlením, že kontroluje, jestli je zdravý,“ uvedl Rykl.

Poslední obětí bylo děvče (14), kamarádka obou chlapců. „Dívku vyzval, aby s ním šla do jiného pokoje a vyzkoušela si tričko, které jí chce darovat. Přitáhl si ji k sobě, začal ji osahávat, i když ho žádala, ať toho nechá,“ vypočetl Rykl. Děvče se seniorovi nakonec vysmeklo a uteklo.

Rodiče děti marně varovali

Děti přitom rodiče varovali, aby k Tvrdíkovi nechodily. „Mamka mi řekla, že je to „úchyl“, co už jednou znásilnil malou holčičku,“ vypověděl mladší z obou chlapců. Ten se po traumatickém zážitku zhoršil ve škole. Když začala učitelka zjišťovat, co se s ním děje, svěřil se s návštěvou seniora. Doma pak popsal, co mu vilný důchodce dělal.

U Tvrdíka zjistili znalci úbytek rozumových funkcí na základě organického poškození mozku. „Jedná se o demenci lehkého až středně těžkého stupně. K tomu přispěl vyšší věk, zhoršující se zdravotní potíže a rovněž úraz hlavy,“ uvedli v posudku. Podle soudu je Tvrdík na svobodě nebezpečný. Obě strany se vzdaly práva na odvolání, verdikt je tak pravomocný.

Zneužil už několik dětí

Důchodce přitom už v minulosti za prznění dítěte seděl. Před dvanácti lety zneužil v hotelovém komplexu na Krétě holčičku (9). Dítě osahával a s úmyslem se sexuálně uspokojit ho líbal po celém těle. „Za to mu byl uložen trest v trvání 15 roků, po pěti letech byl podmíněně propuštěn,“ popsal Rykl. V prosinci 2018 byl pak za zneužití další holčičky (8) Tvrdík zatím nepravomocně odsouzen k šesti letům vězení.

