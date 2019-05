Sebastiana (15) prý brutálně napadl a unesl starosta: Nelíbila se mu chlapcova růžová mikina

Všechno to začalo růžovou mikinou. Tu měl na sobě patnáctiletý Sebastian, když se procházel nejmenovanou obcí na jihu Slovenska. Když ho spatřil starosta, opřel se do něj, protože se mu nelíbilo jeho oblečení. Chlapce prý nakonec fyzicky napadl.

Mladý Sebastian šel zrovna po ulici, kde bydlí starosta obce. Postaršímu muži se nelíbilo, že je mladík oblečený do růžové barvy, což podle něj nebylo dost mužné.

Růžová je prý pro b*zíky

„Řekl mi, proč jsem oblečený v růžovém jako b*zík. Chytil mě za tričko, co jsem měl kolem krku a začal mě škrtit,“ vypověděl vystrašený chlapec TV Markíze.

Tím to ale neskončilo. Starosta měl žáka 9. třídy chytit a unést do své dodávky. „Tam mě zavlekl a zavřel dveře. Chtěl jsem se osvobodit, ale nešlo to,“ dodal Sebastian.

Starosta prý chlapce škrtil

Nakonec z auta vyskočil a běžel k příbuzným. Starosta však vysedl a pronásledoval ho. „Chytil ho za krk, chlapce a začal ho bít. Křičel o pomoc a bál se o život,“ vypověděla příbuzná.

Sebastian skončil v bezvědomí

„Vždyť je mu jenom 15 let,“ dodala. Sebastian nakonec zkolaboval a byl převezen do nemocnice. Hodinu byl v bezvědomí. Starosta skončil v policejní vazbě. Strážci zákona případ i nadále vyšetřují.