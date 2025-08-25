Smrt hvězdy Varů Františka Klišíka (†62): Policie už zná výsledky pitvy
Hrdina vítězného filmu letošního ročníku karlovarského festivalu František Klišík zemřel podle závěrů pitvy bez cizího zavinění, uvedl v pondělí server Seznam Zprávy.
Zemřelého Klišíka nalezli svědci 13. července v rybníku v Ohrobci u Prahy. Bylo to den poté, co film Raději zešílet v divočině obdržel hlavní cenu karlovarského festivalu Křišťálový globus.
„Soudní pitva neprokázala, že by se na úmrtí muže podílela další osoba,“ sdělila Seznam Zprávám mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová. V případu podle ní nejde o podezření ze spáchání trestného činu. Další podrobnosti podle ní proto policisté neuvedou, a to i s ohledem na přání rodiny.
František Klišík prožil většinu života v šumavské Stögrově Huti u Volar na Prachaticku se svým dvojčetem Ondřejem, druhým hlavním protagonistou filmu, jehož režisérem je Miro Remo. Oba bratři se karlovarského festivalu zúčastnili.
