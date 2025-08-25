Tragický konec dovolené u hranic: Čech (†47) se zřítil z hory
Český turista se při výstupu na vrchol Velké Kladivo v pohoří Košuta oddělil od své skupiny a už se nevrátil. Jeho tělo objevili záchranáři pod vrcholem hory v nadmořské výšce téměř 1930 metrů.
V sobotu večer 23. srpna se skupina českých turistů vydala na hřeben Košuty. Z vrcholu Kladiva (2094 m) pokračovali směrem k planině Dolga njiva. Kvůli zhoršenému počasí se dohodli, že se tam znovu setkají. Když dorazili na místo, jeden z členů skupiny chyběl.
Okamžitě byla zahájena pátrací akce, do níž se zapojili policisté, horská služba i vrtulník slovinské policie. Ten nakonec objevil pohybově neaktivní tělo pod vrcholem Velkého Kladiva. Muž utrpěl vážná poranění a na místě zemřel. Policie uvedla, že okolnosti ukazují na nešťastnou nehodu.
„Ve výšce 1930 m pod vrcholem Kladiva jsme nalezli nehybnou osobu, která už na místě nejevila známky života. Osoba byla předána pohotovostní jednotce GRS Tržič a příslušným službám,“ popsala Horská služba Tržič na svém facebooku průběh akce.
Druhý den pokračovali záchranáři v terénu bez pomoci vrtulníku, aby vyzvedli osobní věci zesnulého. Rodině českého turisty vyjádřili upřímnou soustrast.
