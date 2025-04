Nevhodné oblečení a porušení pravidel! Mladí Češi v teniskách uvázli v zasněžených Tatrách

Nevhodné oblečení, špatné počasí a porušení pravidel! To je kombinace, jenž málem skončila tragicky. Mladí Češi se vydali do zasněžených Vysokých Tater jako na městskou procházku a uvízli v chumelenici. Záchranu museli volat přes tísňovou linku.

Kombinace lehkovážnosti a neznalosti horských pravidel přivedla český pár do vážných potíží. V pondělí 7. dubna se 26letý muž a jeho o rok mladší partnerka vydali na túru z Velké Svišťovky ke Skalnatému plesu přes úsek s oficiální sezónní uzávěrou kvůli nepříznivým podmínkám.

Vysoké Tatry jim ale ukázaly, jak nevyzpytatelné umí být horské počasí. Silný nárazový vítr a husté sněžení je natolik zaskočily, že museli přivolat pomoc přes tísňovou linku 112. Na místo okamžitě vyrazilo pět profesionálních záchranářů Horské záchranné služby a jeden dobrovolník. Pomocí sněžné rolby se dostali ke Skalnatému plesu a odtud pokračovali pěšky směrem k českým turistům.

Mladí lidé sice nebyli zranění, ale byli promrzlí a dehydratovaní. Záchranáři jim poskytli teplé nápoje a náhradní rukavice. Poté je doprovodili zpět k plesu a převezli rolbou do Starého Smokovce.

„Byli oblečeni tak, jako kdyby šli do města nebo do nějakého obchodního centra,“ komentoval situaci záchranář Milan Tomaškovič pro slovenský server Noviny.sk. Upozornil také, že výlet mohl skončit tragicky, kdyby se dvojice rozhodla sejít na druhou stranu hřebene. „Celé to mohlo skončit fatálně, neboť tam není mobilní signál. A ty podmínky na severní straně jsou ještě horší,“ doplnil zkušený záchranář.

Horská záchranná služba po incidentu opětovně varovala všechny návštěvníky hor: „Ve vysokohorském prostředí nadále přetrvává nepříznivé počasí a z toho důvodu nedoporučujeme pohyb v horách,“ píší na svém webu. Výbava do zimních podmínek je podle nich naprostou nezbytností. Hory totiž chyby neodpouštějí.