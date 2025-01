Češka s kamarádkou uvízly ve Vysokých Tatrách: jedna skončila s omrzlinami!

Dvě mladé horolezkyně v sobotu uvázly v zasněžených Vysokých Tatrách. Zaměstnanci chaty v dálce zachytili světelný signál SOS a okamžitě kontaktovali záchranáře. Záchranná akce v silném větru trvala až do brzkého rána! Horským záchranářům se lezkyně české a slovenské národnosti naštěstí podařilo vypátrat. Jedna z nich skončila s omrzlinami v nemocnici.

Slovenští horští záchranáři mají za sebou pernou sobotní noc. V pozdních večerních hodinách je ve Vysokých Tatrách kontaktovali zaměstnanci Chaty u Zeleného plesa. Ti si totiž všimli, že u Německého žebříku kdosi vysílá světelný signál SOS. Z dlouhé túry se navíc nevrátily dvě horolezkyně české a slovenské národnosti. Rozsáhlá akce byla hned na světě.

Celou akci záchranářům ztěžoval silný vítr, sněžení, špatná viditelnost i teploty hluboko pod bodem mrazu. I tak se horským záchranářům podařilo k ženám dostat.

„Po dolezení na místo byly obě ženy zateplené a pomocí lanové techniky evakuovány pod zeď a následně spolu se záchranáři sestoupili na chatu. Tady jedna z dvojice zůstala a druhá horolezkyně s omrzlinami pokračovala se záchranáři do Starého Smokovce, kde si ji převzala do péče posádka RZP, se kterou pokračovala do nemocnice,“ uvedla Horská záchranná služba na svém webu.

Akce byla definitivně ukončena až v brzkých ranních hodinách.