Model se zastal obtěžovaných žen v tramvaji: Útočník mu pořezal nožem obličej

John se zastal obtěžovaných žen, útočník ho pořezal v obličeji.
25. srpna 2025 
25. srpna 2025
16:44

Krvavý útok v noční tramvaji se stal v saskou metropoli, v Drážďanech. Dvojici žen v tramvaji obtěžovala skupinka Syřanů. Do situace zasáhl americký model John Rudat, který se snažil ženy chránit. Jeden z agresorů ho brutálně zmlátil, druhý se pak vrátil a přímo ve voze mu několikrát pořezal obličej nožem.

K incidentu došlo v noci na neděli 24. srpna krátce po půlnoci v tramvaji linky 7 u zastávky Goldener Reiter, jen pár kroků od historického centra Drážďan. Svědci médiím popsali, že se mladý Američan zastal žen a snažil se agresory uklidnit. Těm se však jeho vměšování nelíbilo, zbili ho pěstmi a začali odcházet. Druhý útočník se však po chvíli vrátil a přímo v tramvaji muže několikrát pořezal nožem v obličeji. 

Přítomní cestující se snažili krvácení zastavit pomocí kapesníků a improvizovaných obvazů. Záchranáři pak Johna rychle odvezli do nemocnice. Lékaři potvrdili, že život ohrožen není, zranění však zanechají trvalé následky.

Policisté po několika minutách dopadli jednoho z pachatelů, syrského migranta Majda A. (21), když z místa prchal na elektrické koloběžce. Ten měl mladíka napadnout pěstmi. Policii je dobře známý z předchozích případů násilí a krádeží. Přesto byl po krátké vazbě propuštěn, protože se podle státního zástupce nepodařilo prokázat, že právě on držel nůž. Druhý pachatel zůstává na útěku a kriminalisté po něm stále pátrají.

John Rudat se později ozval přímo z nemocnice. Na sociálních sítích zveřejnil video, v němž ukázal obvázanou tvář a popsal průběh útoku. Zároveň otevřeně kritizoval postup úřadů i německou migrační politiku.

Policie nyní analyzuje záběry z bezpečnostních kamer a vyzývá svědky, aby se přihlásili. Zejména ti, kteří byli přítomní v tramvaji během útoku, by mohli pomoci objasnit, kdo skutečně útočil nožem.

Uživatel_6133272 ( 25. srpna 2025 17:19 )

Americký model nepochopil, že Sýrčania chceli Nemky kultúrne obohatiť v rozkroku ...

Kreveta ( 25. srpna 2025 17:04 )

Madam Makrela tam natáhla tuhle chamraď a lidi aby se teď báli vyjít na ulici.

