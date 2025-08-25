Dramatické hledání ztraceného táty z Turnova: Vyčmuchal ho Zoran!

25. srpna 2025
Podivnou právu poslal dceři muž z Turnova a zmizel. Mladá žena se o něj moc bála, obrátila se proto na policisty. Rozjela se velká pátrací akce, úspěch měl nakonec služební pes Zoran.

Turnovské policisty zalarmovala vyděšená žena. Její otec odešel z domova a ani další den se nevracel. „Ještě ale zaslal zprávu, po které mladá žena dostala důvodnou obavu o jeho život a zdraví,“ uvedli strážci zákona na sociální síti.

Dcera se o tátu moc bála. Policisté prohledali místa, kde by se muž mohl nacházet, navštívili i jeho práci. Nikde o něm nevěděli. Postupně se ale policisté propracovali k tomu, že by se pohřešovaný mohl pohybovat v sousedním okrese, u Semil.

Prohledávali i lokalitu kolem skal. Pomáhal také služební pes Zoran se svým psovodem Jindřichem Prokopem. Zakrátko hafan slavil úspěch. „Čenich ho vedl neomylně jasným směrem a zanedlouho svým štěkotem označil muže spícího na lavičce poblíž skal, který rovněž odpovídal popisu pohřešovaného,“ popsali policisté.

Muž byl naštěstí  v pořádku. „Neměl žádné zjevné zranění a s policisty komunikoval,“ dodali strážci zákona. Za chvíli si ho už převzala šťastná rodina.

