Zlom po 28 letech: Ivana (14) zmizela beze stopy, policie teď čerpala septik v Albrechticích

Byl červenec roku 1997, když Ivana nasedla na své kolo a vydala se z domova v Příšovicích ke své tetě do nedalekého Svijanského Újezdu. Z domova odjížděla s úsměvem. „Ještě mi mávala, koukal jsem na ni tady z okna,“ vzpomínal její otec Miloslav. Do cíle ale nikdy nedorazila.

Naposledy ji zahlédla spolužačka u hřbitova. Od té chvíle se po dívce i jejím kole slehla zem. Policie prohledávala okolní lesy, potoky i opuštěné budovy. Bez výsledku. Rodina rozdávala letáky, oslovovala média, prosila o pomoc. Ivana se ale nikdy nenašla.

Uběhlo už 28 let. Rodiče mezitím zestárli, ale na dceru nikdy nezapomněli. Doma dodnes uchovávají její poslední fotografii v rámečku. „Je to hrozný pocit. Pořád nevíme, je mrtvá, není mrtvá? Nedávno by měla dvaačtyřicáté narozeniny,“ řekl Miloslav. Přiznal ale, že už spíš věří v to, že dcera nežije, a doufá, že jednou bude mít alespoň místo, kam může nosit květiny.

Případ zůstal léta nevyřešený a policie se k němu opakovaně vracela. V posledních letech se mu věnoval tým Tempus specializovaný na staré neobjasněné zločiny. Letos v květnu a červnu policie provedla pátrací akci v obci Albrechtice, jen několik kilometrů od Příšovic.

Zaměřili se na zahradu muže, na něhož se už v minulosti soustředila pozornost vyšetřovatelů. Pomocí speciální techniky provedli vrty a sondy, zapojili i drony a malý bagr. „Počkali, až děti odjedou do školy, a hned ráno udělali sondy a vrty na zahradě a v okolí, vyčerpali septik a něco si z něj odvezli,“ popsala zásah svědkyně.

„Prováděli jsme tam úkony související s trestním řízením, které v tuto chvíli nebudeme blíže komentovat,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle informací CNN Prima NEWS ale akce přímo souvisí se zmizením malé Ivany.

Místní obyvatelé zásah popsali jako rozsáhlý a precizní. Vytvořili si zázemí na louce, prohledávali i blízkou skládku. Přestože policie zatím nevysvětlila, co přesně hledala, okolí doufá, že tentokrát by se vyšetřování mohlo pohnout kupředu.

Pokud by se potvrdilo, že odebraný materiál obsahuje stopy vedoucí k zmizelé dívce, znamenalo by to obrovský posun v případu, který se stal jedním z nejznámějších policejních „pomníčků“ v Česku. Vraždy dětí se v Česku promlčují po 30 letech, čas tak hraje proti vyšetřovatelům i pozůstalým.