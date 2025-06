Pětičlenná rodina zahynula při havárii v Indii: Foto před smrtí

Letadlo Air India 171 se zřítilo krátce po startu z indického Ámdábádu při letu do Londýna. Nehodu nepřežilo nejméně 240 lidí. Mezi oběťmi byl i manželský pár Komi Vyasová a Prateek Joshi a jejich tři malé děti, kteří mířili za novým životem do Británie. Jejich poslední společné selfie vzniklo jen pár minut před tragédií.

Měl to být nejšťastnější den jejich života. Radiolog Prateek Joshi už šest let žil v Londýně a nyní, po letech vyřizování, konečně získal všechna potřebná povolení, aby mohl přivést svou rodinu. Jeho manželka Komi Vyasová, uznávaná lékařka, kvůli tomu nedávno podala výpověď. Společně s dětmi, dcerou Mirayou (8) a dvojčaty Pradyutem a Nakulem (5), plánovali začít nový život ve Velké Británii.

Rodina z města Banswara o přesunu do zahraničí dlouho snila. Prateek se do Indie vrátil z Londýna už měsíc předem, aby pomohl s přípravami. „Byli nadšení – nakupovali oblečení, školní potřeby, věci do domácnosti. Všechno pro nový život,“ uvedl pro server Times of India jejich přítel a soused Lokesh Shukla.

Video Letadlo mířící do Británie se zřítilo v Indii. - X Video se připravuje ...

Na letiště v Ámdábádu je doprovodili příbuzní. Krátce po nástupu do letadla pořídili poslední společné selfie – zachycuje usměvavé rodiče sedící na jedné straně uličky a jejich děti naproti. Snímek se po tragédii začal šířit na sociálních sítích.

Bratra Komi Prabuddhu zpráva o tragédii zdrtila. Připomněl, že pár byl spolu deset let a těšil se na společný život v Británii.

Katastrofa zasáhla nejen příbuzné, ale i širší komunitu v Banswaře a v Udaipuru, kde žena působila jako respektovaná odbornice. Kolegové a pacienti na ni vzpomínají jako na lékařku s mimořádným nasazením. Také Prateek byl mezi odborníky v oboru radiodiagnostiky velmi vážený. Působil jako asistent na lékařské fakultě a měl mezinárodní kvalifikaci. Známí ho popisují jako klidného muže, oddaného rodině.

V den nehody se v jejich čtvrti Mohan Colony uzavřely obchody a před jejich domem se shromáždili sousedé a známí. „Byla to rodina, kterou lidé obdivovali – skromní, srdeční, štědří,“ uvedl jeden ze sousedů.