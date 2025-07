Masakr v srdci Manhattanu: Puškou v sídle milionářů popravil 4 lidi!

Několik dalších lidí je zraněných, jeden v kritickém stavu. Útočník po střelbě v mrakodrapu na třídě Park Avenue, v němž sídlí řada firem z finančního sektoru, obrátil zbraň proti sobě. Podle policie měl v minulosti psychické problémy, jeho motiv zatím není jasný.

Střelcem je podle policie sedmadvacetiletý Shane Tamura z Las Vegas ve státě Nevada. „Snažíme se přijít na to, proč si vybral za cíl právě toto místo,“ řekla na tiskové konferenci policejní komisařka Jessica Tischová. Jak dodala podle deníku Daily Mail, útočník na místo střelby cestoval přes celou zemi. Tamura hrával kdysi profesionálně americký fotbal. V místě kde střílel je sídlo Národní fotbalové ligy (NFL).

„Znělo to jako automatická zbraň, jako pistole s velkou kapacitou,“ popsal pro deník New Yok Post jeden ze svědků. „Byl jsem v práci a ten chlap začal najednou střílet,“ kroutil hlavou muž, kterému se podařilo z místa utéct.

Záchranné složky dostaly zprávu o střelbě okolo 18:30 místního času (dnes 0:30 SELČ). Střelec vybavený útočnou puško M4 podle Tischové přijel do blízkosti mrakodrapu autem, v němž policisté našli pistoli, zásobníky a náboje. Když vešel do budovy, hned v její vstupní části zastřelil šestatřicetiletého policistu v civilu.

„Zemřel tak, jak žil. Jako hrdina,“ řekla Tischová o policistovi, přistěhovalci z Bangladéše a otci dvou synů, jehož žena čeká třetí dítě.

Útočník pak v lobby hotelu postřelil několik dalších lidí a poté výtahem vyjel do 33. patra, kde sídlí realitní firma a kde zastřelil svou další oběť. Nakonec spáchal sebevraždu.

Experti oslovení CNN soudí,že akci i vzhledem k velmi dlouhé cestě z Las Vegas do New Yorku pečlivě plánoval a do budovy vyrazil s tím, že se ven živý nedostane.

Americká média se shodují, že v centrální části New Yorku je podobný čin zcela ojedinělý. Město má podle AP velmi nízkou kriminalitu a dosavadní letošní statistiky naznačovaly, že by za tento rok mohlo registrovat nejméně zranění či úmrtí po střelbě za dlouhá desetiletí.