Samuel před masakrem na gymnáziu psal kamarádovi: Mám je čím zabít!

Samuel stanul před Specializovaným trestním soudem v Banské Bystrici okolo poledne. Na místo ho doprovodila početná eskorta zakuklených policistů vyzbrojených samopaly. Rozsudek soudce vyslovil krátce po jedné hodině odpoledne. Vazbu obviněnému prodloužil do 16. března příštího roku.

A to hned z několika důvodů. Jedním z nich jsou i příšerné zprávy, které mladík před krvavým činem posílal jednomu ze svědků. Popisuje v nich, jak nosí nůž do školy a čeká na tu správnou chvíli. „Až mi přepne, budu je mít čím zabít,“ uvedl deník Plus JEDEN DEŇ příklad. Doufal v moment, kdy budou jeho vyhlédnuté oběti na stejném místě ve stejnou chvíli. Vražedné choutky v něm však v týdnech před útokem vřely velmi silně. „Měl jsem co dělat, abych je nezabil,“ napsal. „Stál jsem tam a koukal, jak prochází. Fakt stačilo ťuknutí a byla by tam dnes mrtvola,“ pokračoval.

Vyšetřování odhalilo, že za chlapcovým vztekem bylo disciplinární nařízení školy. Vzhledem k tomu, že v minulosti už svým spolužačkám vyhrožoval, měl individuální plán a do školy chodil jen na zkoušky. To považoval za nespravedlivé a dával to za vinu zástupkyni ředitelky. Soud v rozhodování o prodloužení vraždy přihlédl i k Samuelovu chování v době od zadržení. Podle zpráv z nemocnice pro obviněné vyplývá, že má problém s autoritami, je manipulativní, vulgární a nepředvídatelný.

K tragédii ve Spišské Staré Vsi došlo 16. ledna. Samuel do školy přišel s 19 centimetrů dlouhou čepelí a chladnokrevně ubodal zástupkyni ředitele (†51) a spolužačku Alenku (†18). K vraždám se ještě jako obviněný přiznal.