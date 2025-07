Zvídavé děti zaujalo na poli zvláštní pískání. Pátraly po zdroji a záhy zjistily, že vychází z kanalizační vpusti na dešťovou vodu. V té bojovalo o život sotva odrostlé srnče. „Doplazilo se tam 50 m dlouhým betonovým potrubím z meliorační šachty,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň.

Jenže cestu ven srnčátku zhatila železná mříž, a tak se snažilo dostat zpět a v rouře o průměru 30 cm se zaseklo. To už srnče řešili i rodiče a strážníci.

Ti zjistili, že zvíře je už hluboko v rouře a ven ho nedostanou. Nakonec pomohli dobrovolní hasiči z Plzně – Doubravky. „Pod tlakem postupně poslali do potrubí osm kubíků vody a srnče tak metr po metru posouvali ke skruži v poli,“ dodal Makoň. Zvíře z roury vylezlo do šachty a ochránkyně ho celé mokré vyzvedla ven.

Zachraňovalo i autíčko

Děti při záchraně projevily obdivuhodnou kreativitu. „Když jsem na místo dorazil, už věc řešily. Vlezly do kanalizační šachty a do potrubí za srnčetem poslaly auto na dálkové ovládání zajištěné dlouhým provázkem,“ popsal Makoň.

Myslely, že autíčko přiměje zvíře k pohybu a vyplazí se potrubím, zpět do meliorační šachty. To se nepovedlo, ale děti udělaly maximum, co bylo v jejich silách.

Za bráškou do pole

Ochránci zvířat před zraky radostných dětí mokré srnče lehce osušili. To už všichni slyšeli, že se z obilného pole ozývá druhé mládě. Děti se tak rychle se zachráněným mládětem ještě vyfotily a pak už sledovaly, jak se zpočátku nejistým krokem srnče vrací zpět do pole k sourozenci a mámě.

„Po dlouhé době jsem měl dobrý pocit z toho, jak dobře zafungovala lidská komunita. Obdiv si zaslouží hlavně pohotové děti,“ řekl Makoň.

