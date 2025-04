Majda zdědila jmění po manželovi: Tchána o smrti informovala videohovorem z márnice

Britský podnikatel Allen McKenna (†47) zemřel během návštěvy rodiny své manželky Majdy Mjaoualové v Maroku. Ta ho v zemi krátce nato nechala i pohřbít, to však až poté, co informovala Allenova otce o jeho smrti prostřednictvím videohovoru z márnice. Teď podle otce zdědila všechny synovy peníze a majetek. Podle Majdy je však celý problém v tom, že otec prý nesouhlasil s jejich manželstvím ani se synovou konverzí k islámu.

Allen Majdu potkal v roce 2017, krátce poté, co se rozvedl se svou první ženou. Aby si svou druhou manželku mohl vzít s požehnáním její rodiny, konvertoval k islámu. Obřad proběhl v mešitě a manželé spolu nejdřív žili v Londýně, po pár letech se pak přestěhovali do města Harrogate.

K Allenově tragickému úmrtí došlo v marocké Casablance během návštěvy Majdiny rodiny. „Allen umřel v našem domě v Casablance ve spánku. Po pitvě jsme ho tam nechali pohřbít. Byl to skvělý člověk, ten nejlepší, kterého jsem potkala,“ řekla Majda deníku Daily Mail.

Po jeho smrti se však naplno rozjela nevraživost, kterou podle Majdy cítil její tchán. „Když se to stalo, zavolala jsem policii a následně i na britskou ambasádu. Pak jsem zavolala jeho otci, jestli by se chtěl přijet na tělo podívat do Maroka. Nechtěl,“ popsala. Allenovo tělo měla jeho otci ukázat přes videohovor.

Allenův známý prozradil, že jeho otec se nedokázal smířit se synovou konverzí k islámu. „Matce to tolik nevadilo, ale otec s tím prostě fundamentálně nesouhlasil. Psal synovi hrozné zprávy a to, co psal Majdě, bylo odporné,“ popsal. Konflikt prý vyvrcholil ve chvíli, kdy při setkání obou rodin v Maroku Allenův otec častoval rodinu své snachy rasistickými urážkami. „S matkou vycházeli všichni dobře, ale s otcem se hodně hádal i sám Allen,“ pokračoval.

„Všechny peníze připadly nakonec jí a o tom to všechno vlastně celé je,“ uzavřel. Podle veřejných záznamů by se Allenovo jmění mělo pohybovat v přepočtu v milionech korun. Sousedé měli Majdu s její rodinou vidět v domě v Anglii, který manželům patřil. Jen pár dní po smrti ho vyklízela a majetek a vybavení si odvážela pryč.