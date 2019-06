Lékař na pohotovosti ošetřil ženu: Její syn ho za to zmlátil a zkopal

K napadení došlo odpoledne v čase, kdy lékař sloužil na pohotovosti. V čekárně stál neznámý muž a doktor se jej zeptal, co má za zdravotní problém. Jeho ovšem zajímalo pouze příjmení lékaře a při tom mu prý nadával. „Když jsem chtěl zavřít dveře, strčil tam nohu a začali jsme se přetlačovat. On vysloveně vykopl zámek,“ popsal incident napadený lékař Maroš L.

Pes na Prostějovsku potrhal ženu v obličeji: Byly s ním už dřív problémy, tvrdí policie

Když lékař vyšel znovu do čekárny, muž jej fyzicky napadl a potom zbaběle utekl ven. Podle slov napadeného pokračoval incident i venku. Vyšel před budovu, aby si vyfotil registrační značku auta útočníka. „Přejel do protisměru a chtěl mě srazit, musel jsem odskočit. Bylo to šílené, vědomé, agresivní a arogantní konání,“ doplnil Maroš.

Video Muž zbil lékaře na pohotovosti. Prý neošetřil dobře jeho mámu - TV JOJ

Případem se nyní zabývá policie. Muž údajně útočil proto, že na pohotovosti jeho mámu nedostatečně ošetřili. Za jeho čin mu může hrozit vyšší postih. Na Slovensku totiž více než 2 roky platí zákon, podle kterého se zdravotnický personál řadí mezi chráněné osoby. Lékař po incidentu skončil se škrábanci, modřinami a problémy s krkem.

Opilý táta v Motole na dětské ambulanci zranil doktora a chtěl škrtit sestru

„Shromažďujeme důkazy, aby bylo možné ve věci rozhodnout,“ uvedla k případu policejní mluvčí Renáta Čuháková. Případ však prý není ojedinělý. „Byl jsem znepokojený touto situací, která vznikla, protože to není první případ, kdy někdo z pacientů nebo přítomných napadl zdravotnického pracovníka,“ uvedl hlavní lékař Nitranského kraje Ľubomír Ševčík.