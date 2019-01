14krát trestaný recidivista zmlátil řidiče do bezvědomí: Nelíbilo se mu jeho parkování

Tragicky dopadl muž (26) z Napajedel, který přijel ve čtvrtek do Zlína za partou kamarádů. Jak ve městě zaparkoval, se nelíbilo stejně starému recidivistovi, který ho kvůli tomu nakonec surově napadl.

Řidič zastavil u chodníku podél pravého okraje silnice a zapnul výstražná světla. Schůzka totiž měla trvat jen pár minut. Jak však zaparkoval, rozčílilo opilého recidivistu. Řidiče pokáral a řekl mu, ať přeparkuje, nebo zavolá policisty.

Muž ani jeho kamarádi mu však nevěnovali pozornost. „To zřejmě čtrnáctkrát trestaného recidivistu rozlítilo a řidiče udeřil do tváře. Ten upadl na záda, kde ho agresor znovu několikrát udeřil a kopl," řekla webu iDnes.cz policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

„Muž ležící na zemi už se nebránil a jeho kamarádi zavolali záchranáře i policii. Útočník z místa odešel,“ dodala. Útok byl tak silný, že napadený upadl do bezvědomí, ze kterého se probral až v sanitce. Policie agresora vzápětí zadržela a převezla do cely.