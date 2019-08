Video Dominika přišla dva dny po porodu o dítě. Ze smrti Samuela viní nemocnici - TV JOJ

„Celý život mám zničený. Nedokážu si to bez něho představit," pláče po tragicky zemřelém synovi Dominika. Během těhotenství přitom nic nenasvědčovalo tomu, že nastanou komplikace. Všechny kontroly, které nastávající maminka podstoupila, absolvovala v pořádku. Lékaři stanovili jako termín porodu 18. srpna.

Jenže Dominika tři dny přenášela a minulou středu šla do nemocnice v Galantě na plánovanou kontrolu. Lékaři řekla, že se vůbec necítí dobře. Dle jejích slov ji však doktor poslal domů s tím, že má přijít v pátek na hospitalizaci. Pak začalo neuvěřitelné a nepochopitelné martyrium. Mladá Slovenka měla bolesti a neustále krvácela.

Krvácela tři dny

„Do pátku jsem vlastně krvácela a měla jsem i bolesti. Přišla jsem v pátek. Často jsem měla bolesti a často i tvrdnutí břicha. Krvácela jsem už tři dny. V pátek mi dali první injekci údajně kvůli změkčení děložního čípku," vysvětlila Dominika TV Joj. Jenže ani v sobotu nezačala rodit. Znovu dostala injekci a provedli jí kontrolu.

Bolesti se však zklidnily a nebyly tak časté. V neděli Dominice praskla plodová voda. Nevytekla jí však všechna. „I když jsem říkala, že to máme určitě dědičné, protože všechny ženy v naší rodině se neotevíraly a všechny rodily císařským řezem, odvětili mi, že nález na císařský řez není a že budeme čekat,“ vzpomíná Dominika na chvíle hrůzy.

Když šla na porodní sál, klepala se

V pondělí se její stav dramaticky zhoršil. „Krvácela jsem proudem. Řekli mi, že to mám prodýchat a že to určitě není porod. Prý sama zjistím, když to nakonec bude porod," dodala mladá žena. Po poledni však už rodit začala. „To, že čekali a nechali ji vyčerpat do posledních sil... Ona se klepala, když šla na porodní sál. To nebylo možné," řekla máma Dominiky.

„Řekli mi, že mám vylézt nahoru na kolena a otočit se směrem k ní a dát nohy nahoru. Řekli mi hned, abych tlačila. Prostě mi nic nevysvětlovali, jen řekli, abych tlačila. Nakonec jsem ho vytlačila. Byl celý modrý a nedýchal. Řekli mi, že je to moje chyba a že se nadýchal plodové vody. V té vodě se nacházelo hodně smolek z jeho stolice,“ pokračovala Dominika.

Stanovisko nemocnice

„Nemocnici je upřímně líto této nešťastné události. Zmiňovaná rodička byla od začátku hospitalizace neustále monitorovaná a nic nenasvědčovalo možným zdravotním komplikacím. Porod proběhl spontánně. Bohužel, dítě po narození nedýchalo a přítomný neonatolog a anesteziolog okamžitě začali s jeho resuscitací," uvedla ve svém stanovisku nemocnice.

Samuela po oživení převezli do nemocnice v bratislavských Kramářích. Podle Dominiky byl jeho stav kritický. Lékaři ve slovenské metropoli se snažili život novorozence zachránit, ale nepodařilo se jim to. Dva dny po porodu zemřel. Dominika nyní plánuje podat na galantskou nemocnici stížnost i trestní oznámení.

Rodina žádala o císařský řez