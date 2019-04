Rodiče mrtvého Jarečka (†1) žádají spravedlnost: Nechceme, aby trpěly další děti

Ztrápení rodiče Jaroslav (27) a Nikola (27) ze slovenského Popradu volají po spravedlnosti. Rodiče nebohého Jarečka (†1), který zemřel na následky těžkých chorob po komplikovaném a špatně zvládnutém porodu, žádají proplacení části výdajů za synovu léčbu. I když moc dobře vědí, že jim to syna mezi živé nevrátí, chtějí, aby za chyby pykali zodpovědní lidé.

Podání soudu předložili v těchto dnech. Pozitivní pro ně je, že jim nahrává do karet závěr Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí. Vytoužený Jareček se páru narodil 4. dubna 2017. Jeho příchod na svět byl komplikovaný. Chlapeček měl okolo krku obmotanou pupeční šňůru a zaklesnutou ručičku.

Klasický porod byl chybou

Chyběl mu kyslík a klesal pulz. Lékař se rozhodl pro klasický porod, což byla nejspíš chyba. V Úřadu pro pohled nad zdravotní péčí usoudili, že měl zvolit císařský řez. Novorozeného Jarečka okamžitě převezli do Prešova, kde nejdřív ležel v inkubátoru. Zdravotní komplikace však nepřestaly. Jareček (†1) zemřel na selhání srdce: Doplatil na komplikovaný porod

Začal tak nekonečný kolotoč návštěv u různých specialistů po celém Slovensku i v Česku. „Bylo to naše první a jediné dítě. Pro jeho život a zdraví jsme byli odhodlaní udělat všechno,“ řekli zdrcení rodiče slovenskému webu Pluska.sk. Jareček však nakonec boj o život prohrál, naposledy vydechl dva týdny po svých prvních narozeninách. Zemřel na selhání srdce.

Táta kvůli synovi najezdil 65 tisíc km

„V autoservisu jsem dělal během té doby u bratra, jinde by mi asi absenci netolerovali. Jen za rok jsme najezdili zhruba 65 tisíc kilometrů,“ vzpomínal Jaroslav. Společně s partnerkou navštěvují hrob svého syna téměř každý den. Každodenní výdaje za Jarečkovu léčbu přitom stály hotové jmění. Adriánek (5) spadl ze 4. patra na chodník! Strávil měsíc v kómatu a do okna vlezl zas: Kde byla matka?

Monitory dechu, inhalátory i polohovatelné polštáře jsou jenom zlomkem nákladů. Během sta dní rodiče každé ráno vyráželi s maličkým do hypobarické komory. 40 dní cestovali s mateřským mlékem do Prešova a zpět. Bylo to pro ně velmi obtížné a bolestivé období.

Rodiče chtějí 250 tisíc korun

„Všechny výdaje se ani dokladovat nedá, mnohé pomůcky jsme kupovali z druhé ruky. V principu nám však jde o to, aby za chyby zodpovědných nepykaly jiné dětičky,“ vysvětluje smutně otec, který popradskou nemocnici žádá o náhradu výdajů přes civilní soud. Chce po ní v přepočtu 250 tisíc korun. Dvě Češky (†14, †18) následoval chlapec (†16): Skočil pod vlak!

Nevyloučil však, že podá žádost i o nemajetkovou újmu. Případem se zabývali specialisté z Úřadu pro dohled nad zdravotní péči. Zjištěno bylo, že při porodu pochybila popradská nemocnice, za což jí byla uložena pokuta ve výši 25 tisíc korun. Vše šetří i policie pro přečin ublížení na zdraví.