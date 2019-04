Jareček (†1) zemřel na selhání srdce: Doplatil na komplikovaný porod

Jarek a Nikola jsou spolu už celých devět let. Postupně si zařizovali bydlení. K tomu se přidala touha po dítěti. Očekávaný den přišel před dvěma lety 4. dubna 2017. „Měla jsem rizikové těhotenství, řekli mi však, že budu rodit přirozeně. Těšili jsme se,“ svěřila se Nikola se slzami v očích webu Pluska.sk.

Omotaná pupeční šňůra

Starostlivý druh byl u porodu. Chtěl být v těžkých chvílích partnerce oporou. Tvrdí, že přivolaný primář oddělení byl podrážděný a otce se ptal, jaký postup má zvolit, když se dítě uvnitř zakleslo.

„Jaroušek měl kolem krku omotanou pupeční šňůru. Neplakal ani nedýchal. Podával jsem mu kyslík. Potom ho sebrali za plachtu,“ vzpomíná Jaroslav.

Narozeného Jarouška okamžitě převezli z Popradu do Prešova. „Dali ho do inkubátoru s chlazením s teplotou 33,5 stupně. Mělo to zabránit odumírání mozkových buněk. Byl tam asi 40 dní, polovinu z toho v umělém spánku," líčí otec. V Prešově dali rodičům na výběr, zda si dítě převezmou, nebo ho ponechají ve specializovaném ústavu.

„Jednoznačně jsme ho chtěli mít u sebe, ani na chvíli jsme nezaváhali. I když jsme věděli, co nás bude čekat, bylo to naše první a jediné dítě,“ shodli se rodiče. Následoval kolotoč návštěv lékařů a rehabilitací. „S Jarkem jsme chodili sto dní do hypobarické komory v Košicích. Vstávali jsme každé ráno v pět ráno. Bylo to těžké období, ale viděli jsme maličké pokroky,“ vzpomínají rodiče.

Chlapci selhalo srdíčko

I když se maminka a tatínek snažili, život Jarkovi prodloužit nedokázali. Minulý rok 19. dubna zemřel. Selhalo mu jeho malé srdíčko. „Měl zápal plic, zemřel v nemocnici. Byl propíchaný jako sítko. Říkali mi, že takový příděl antibiotik by nezvládl ani dospělý člověk," říká s bolestí Nikola.

Rodiče jsou dodnes přesvědčení, že za zdravotními komplikacemi a následnou smrtí jejich dítěte je selhání doktora, který byl u porodu. „Podali jsme podnět na Úřad pro dohled nad zdravotní péčí a ten nám dal za pravdu. Primář to však odmítá,“ říká zarmoucený Jaroslav, který se dokonce obrátil na policii.

Úřad dal rodičům za pravdu