Vladimíra (†15) zabila padající zeď. Nemusela to být náhoda, říká jeho máma

Teprve patnáctiletého Vladimíra, který měl ještě celý život před sebou, zavalila v pondělí betonová zeď staré budovy. Tragédie se odehrála v slovenské Jelce v objektu bývalé továrny. Rodina je z neštěstí zdrcená. Nečekaně totiž přišla o milovaného syna. Vladimírova maminka tvrdí, že její dítě nemuselo zemřít. Podle jejích slov nechce nikoho obviňovat, ale potřebuje vědět, co se vlastně přesně stalo.

Den před neštěstím říkala máma Vladimírovi, aby nechodil na divná a nebezpečná místa. Že na ně občas zavítá, slyšela od jeho kamarádů. „Jako matka jsem ho varovala, ať si dává pozor, aby někam nespadl,“ řekla webu Topky.sk. V době neštěstí byla v práci, doma byl jenom Vladimírův otec, protože měl volno.

„Vláďa přišel ze školy a muž mu řekl: Nechoď ven, počkej, až přijde máma,“ vypráví s tím, že chlapec otce ujistil, že se jde jen projít s nevlastním bratrem a spolužákem. Po návratu z práce doma máma svého syna nenašla. Brzy však přišli chlapci, kteří s ním byli venku. Byli smutní a plakali. Nadějného fotbalistu Vladimíra (†15) zavalila zeď staré továrny, svým zraněním na místě podlehl

„Řekli mi, že slyšeli, že Vláďa leží ve zřícené továrně,“ popsala žena dramatické chvíle. Děti jí zpočátku tvrdily, že na místě ani nebyly. Vláďa jim prý řekl, že tam jde sám. Pak se ale později dozvěděla, že z místa utekly. Nejhorší podle ní je, že ihned nezavolaly záchranku ani policii. Kdyby to udělaly, mohl podle ní syn možná ještě žít.

Podle jejích slov u sebe měli dokonce mobily. Chlapci ji pak na místo sami přivedli. Když ke zdi s manželem dorazili, okamžitě volali o pomoc. Našli totiž synovu bundu o telefon. „Chlapci mi stále tvrdili, že když se to stalo, nebyli tam, působili velmi nervózně,“ vzpomíná máma. Na místě našla motyku a kladivo. Jakoubek (†2) zemřel mámě v náručí. Zdravotnice ji dohnaly před soud. Je prý psychopatka

Upozornila i na to, že v mobilu jejího syna měly být výhružné zprávy. Právě proto se domnívá, že smrt jejího dítěte nemusela být náhoda. To však ukáže až policejní vyšetřování. Kriminalisté jakékoliv detaily tragédie prozatím odmítli komentovat. Mámě prý nakonec chlapci přiznali, že když z místa utíkali, Vladimír údajně ještě žil a křičel o pomoc.

„Nechci nikoho obviňovat, jediné, co chci, je pravda,“ přiznala a dodala, že je ze ztráty syna zdrcená. Kromě Vladka má ještě další dvě děti. „Byla to zbytečná smrt. Proč nezavolali sanitku, proč, to si nedokážu vysvětlit,“ uzavřela. Mluvčí záchranářů uvedla, že chlapec utrpěl fatální zranění, kterému na místě podlehl. Osmák Adam (†14) zemřel při běhu v tělocviku, hodinu vedl ředitel

„Věc na místě události převzal vyšetřovatel a bylo započato trestní stíhání pro usmrcení. V současnosti probíhají potřebné procesní úkony,“ informovala trnavská policejní mluvčí Martina Kredatusová. Vladimírova maminka doufá, že se dozví, kdo za smrt jejího syna může a pravda vyjde najevo.