Chlapce (†12) ze Slovenska údajně ubila jeho vlastní rodina kvůli 15 korunám

Soused vylíčil, že k nim Nikolas den před tragédií přišel.Často jim vypomáhal se dřevem a s drobnými pracemi. Dostával za to od sousedů jídlo a občas i pár drobných. „Přišel na dvůr a prosil o chleba,“ popsal muž zrod tragédie reportérovi Markízy.

Dali prý dítěti najíst a také mu vtiskli do dlaně 1 euro. Nikolas zamířil do místního koloniálu, kde si za 50 centů, tedy asi za 13 korun, koupil slunečnicová semínka. Když jeho 18letý bratr, starší sestra a matka podle Markízy zjistili, že chlapci zůstalo ještě 50 centů, požadovali, aby jim hotovost vydal. Nikolas to odmítl.

Zmínění tři členové nejbližší Nikolasovy rodiny se na něj následně měli vrhnout. Údajně ho kolenem kopali do oblasti ledvin. Sestra ho bila masivní dřevěnou deskou a matka ho měla tahat za vlasy a rovněž do něj na zemi kopat. Nakonec zmlácené dítě nechali přespat v autě na zahradě. Nepustili ho ani do domu. Nikolas tam strávil celou noc.

Musel však utrpět vnitřní zranění, protože jeho stav se rapidně zhoršoval. Rodina ho ráno odvezla k lékařce. Chlapec údajně v té době zvracel a trpěl silnými bolestmi břicha. V ordinaci začal kolabovat. Nepomohl ani rychlý transport do nemocnice. Lékaři pro něj už nemohli nic udělat a on zemřel.

Vyšetřovatelé zahájili trestní stíhání pro trestný čin usmrcení a nyní čekají na výsledky soudní pitvy, která má stanovit přesnou příčinu Nikolasovy smrti. Dům, kde k tragédii došlo, je prázdný. Po podezřelých se slehla zem.