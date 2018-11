Vražda miliardářky ze severu Čech?! Každý den měnila 8 milionů! Pak zmizela

Policie vyšetřuje ojedinělý případ výměny valut. Během čtyř uplynulých let měla nejmenovaná žena na severu Čech protáhnout směnárnami dohromady asi 12 miliard korun. Všechny tyto transakce prý byly provedeny v hotovosti a jednalo se o směny z korun na eura. To už je ale minulost. Žena se totiž patrně stala obětí zločinu.

Podle informací zveřejněných zpravodajským portálem iDnes.cz, policie vyšetřuje podivný případ. Neidentifikovaná žena měla během minulých 4 let vyměnit ve směnárnách na severu Čech ohromné částky peněz. V případu zatím figuruje více otázek, než odpovědí, ale již nyní je zřejmé, že jde o případ výjimečný nejen v českém kontextu. Kriminalisté prozatím stihli jen vypočítat finanční objem vyměněných peněz. Je astronomický.

Zatím přitom není vůbec jasné, za jakým účelem žena peníze vyměňovala a zda hotovost pocházela z trestné činnosti nebo z legálních obchodů. Pro kriminalisty jde o složitou otázku především proto, že se peníze v hotovosti těžko dohledávají.

Další záhadou kolem tajemného případu zůstává, jak úřady vůbec kauzu zaznamenaly. Ze směnáren údajně informace nepocházejí. A co se stalo s ženou, která pravděpodobně fungovala spíš jako kurýr a do směnáren nosila miliony i několikrát denně?

Podle zákona se směnárny musí řídit jasnými pravidly. Pokud zákazník požaduje vyměnit více než 1000 eur, musí automaticky předložit průkaz totožnosti. Takový člověk se pak eviduje.

Ty největší směny pak směnárníci mají hlásit úřadům s varováním na možný podezřelý obchod. To se ale tady zřejmě nestalo, zvláště, když měla žena denně k okénku přinést v průměru 8 milionů korun. Jen tak by stihla údajných 12 miliard za čtyři roky proměnit.

Další z variant, která ale není příliš pravděpodobná je, že měla žena na peníze smlouvu, která by dokládala jejich legální původ. Třetí a nejméně věrohodná obrana směnárny by byla, že si ženy nikdo nevšiml. To se zdá ale směšné, když si člověk uvědomí, že takové množství bankovek musela dotyčná nosit v taškách.

