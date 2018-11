Konec čachrů směnárníků? Do tří hodin mohou lidé odstoupit od transakce, poslanci jsou pro

Klienti směnáren by mohli odstoupit od transakce ve směnárnách až do tří hodin od směny peněz. V novele zákona o směnárenské činnosti to schválila Sněmovna. Vláda původně navrhovala lhůtu dvě hodiny, ale poslanci ji na návrh svého kolegy Patrika Nachera (ANO) o hodinu prodloužili. Opatření má chránit hlavně turisty před nekalými praktikami některých směnáren. Změnu zákona musí ještě projednat a schválit Senát, poté ji dostane k podpisu prezident.