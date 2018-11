Retardovaný zavraždil pacienta z Kosmonos: Upálil ho v popelnici

Otřesný zločin se stal 8. února 2008 v léčebně v Kosmonosích. Ten den odešel na povolenou vycházku Marian Rafael (51), neměl ale v úmyslu se vrátit. Po cestě potkal třiapadesátiletého Viléma T., který byl zrovna po několikaletém léčení propuštěn. Už dříve se Vilém kdekomu chlubil, že po propuštění dostane naspořených 25 tisíc korun. A to byla velká chyba...

Rafael s mužem podle některých zdrojů poseděl v restauraci a po cestě zpět k léčebně Viléma omráčil a jeho bezvládné tělo nacpal do kontejneru na odpad. Předtím ještě své oběti stáhl bundu, řetízek, hodinky a sebral mu i naditou peněženku. Nashromáždil po popelnicí hořlavý materiál a podpálil ji.

Sestry, které hořící kontejner viděly z okna, podle Deníku popsaly, že kolem popelnice nejprve křepčil muž a vydával nesrozumitelné skřeky. Po chvíli ovšem přestal a naklánějící se popelnici obestavěl kovovými kontejnery. „To aby se nepřevrátil a oběť nemohla uniknout,“ uvedla soudkyně. Víko kontejneru Rafael zajistil tak, že se zevnitř nedalo odsunout.

Podle znalců Vilém T. zemřel na udušení zplodinami, utrpěl ovšem popáleniny na 80 % těla a podle všeho se v průběhu požáru probral a snažil se bojovat o život. Pitva totiž prokázala, že vdechl značné množství sazí, a že tedy ještě žil, když se oheň rozšířil.

Podle znalců je Rafael lehce mentálně retardovaný, využívá ovšem strategii, kdy se snaží předstírat těžkou retardaci a tvrdí, že nic neví a nic si nepamatuje. „Je agresivní a snaží se za každou cenu uspokojit své potřeby bez ohledu na druhé," uvedli odborníci.

U soudu Rafael stále opakoval, že je nevinný, ačkoliv u něj policisté zajistili ukradené věci včetně peněz, na kterých byla krev oběti. Soud ho poslal na doživotí do vězení, trest později potvrdil i Vrchní soud.

Odsouzený strávil celkem 12 let v psychiatrických léčebnách, řadu dalších let také pobýval ve vězení. Několik jeho dalších trestních stíhání bylo zastaveno pro nepříčetnost. Poprvé byl odsouzen za loupež, a to v roce 1994. Nejpřísnější trest si odpykal za znásilnění třináctileté dívky - 6,5 roku. Poté byl převezen k ochrannému léčení do Kosmonos, kde pouhé dva měsíce nato při vycházce napadl další ženu. Soud to tehdy posoudil jako omezování osobní svobody a ublížení na zdraví a potrestal Rafaela dvěma lety za mřížemi. Odtud muž znovu putoval do Kosmonos, kde spáchal svůj poslední a nejzávažnější zločin.