Jakoubek (†2) zemřel mámě v náručí. Zdravotnice ji dohnaly před soud. Je prý psychopatka

Dagmaru ještě v dubnu předvolali na policii ve věci podezření z přečinu násilí vůči skupině obyvatel. „Na internetu jsem zveřejnila fotku mého Jakoubka. Psala jsem, jak mi chybí a že mám milion otázek, proč zemřel. Na závěr jsem dodala, že za smrt dítěte by se mělo možná řezat. Kvůli tomuto výroku mě policajti vyslechli, ale dále se nedělo nic,“ řekla Dagmara webu Pluska.sk. Vysvětlila, že jen vyjádřila to, co v té dané chvíli cítila.

V dané věci se nic nedělo až do začátku srpna, když Dagmaře přišel dopis z Okresního úřadu, že ji uznávají ve věci vinnou. „Až tehdy jsem se dozvěděla, že vlastně jednali beze mě a na základě jejich vyjádření mě uznali vinnou z přestupku. A to na základě těchto výpovědí zdravotnic: ‚Zdá se mi, že mě dotyčná osoba chce zastřelit, stojí nade mnou ve snu a vtom se probudím.‘ a ‚Bojím se chodit po tmavých chodbách, bojím se chodit večer a v noci na procházky, aby mě nenapadla.‘,“ tlumočí Dáša obvinění. Jakoubek (†2) zemřel po šesti klystýrech. Máma se setkala tváří v tvář se sestrou, kterou viní z jeho smrti

„Nechápu, jak někdo může něco takového tvrdit. Vůbec jsem je nevyhledávala, ani je nijak nekontaktovala. To i ony samotné potvrdily do zápisu,“ pokračuje zraněná Dagmara. Před pár dny se ocitla před soudcem a absolvovala pětihodinové pojednávání. „Byly to nejhorší hodiny mého života, poslouchala jsem řeči o smrti mého synečka a o tom, jak se mě bojí, protože se jim o mně zdá. Říkaly to hrdě, bez kousku soucitu, pokory a lítosti. Myslela jsem, že to tam kvůli bolestivým vzpomínkám nevydržím,“ dodává s pláčem.

Od zdravotnic si už vyslechla, že je psychopatka nebezpečná pro veřejnost. „Sestrám se nic nezdá, uvedené skutečnosti jsou zdokumentované a jsou součástí spisu u vyšetřovatele,“ tvrdí ředitel nemocnice Jozef Mintál. Podotkl, že zdravotní péče byla Jakoubkovi poskytnuta správně, což měl potvrdit i posudek úřadu, který na ni dohlíží. Tyto informace položily matku na kolena. Dáše zemřel syn Kubík (†2) v náručí: Zabila ho bolestivá zácpa

„Podle toho, co pan ředitel tvrdí, nemá ani ponětí o tom, co se mu děje v nemocnici. Při veškeré úctě však musím poznamenat, že pan ředitel podává nepravdivé informace, protože Úřad pro dohled nad zdravotní péčí ještě nevydal žádné rozhodnutí a případ stále pokračuje,“ uzavřela Dagmara. Jakoubka loni přivezla do nemocnice v Dolním Kubíně. Chlapeček měl vážné problémy se zácpou a v nemocnici mu dali šest klystýrů. Po nich nakonec zemřel mamince v náručí.