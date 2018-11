Dětský kickboxer (†13) byl ubit k smrti v ringu: Kombinaci pěti úderů neměl šanci přežít

K tragédii došlo v thajské provincii Samut Prakan. Anucha nastoupil do ringu proti Nitikronovi Sondemu. Ten měl při zápase převahu. Anucha nakonec schytal sérii pěti úderů, po kterých se bezvládně zřítil k zemi. To byl jeho konec.

Chlapec totiž utrpěl vážné krvácení do mozku. I když byl převezen do nemocnice Bang Chak a později do špitálu Samut Prakan, lékaři mu již nedokázali pomoci. Zranění bylo devastující. Na chlapcův pohřeb přišla spousta jeho kamarádů.

Záhadná smrt Adama (†14) při tělocviku. Začátkem roku zhubl o 20 kil, říkají spolužáci

„Nikdy jsem nechtěl, aby se to stalo. Jsem smutný, ale když jsem v boxerském ringu, musím do toho dát vše. Kdybych byl slabý, byl bych to já, kdo by byl napaden,“ prohlásil sklíčeně soupeř Nitikron. V zemi chtějí nyní zpřísnit pravidla hry.

Zároveň politici předložili vládě návrh, který by zakázal kompetitivní bojové sporty dětem mladším dvanácti let. Jenže to by Samutovi nepomohlo. V době smrti mu bylo 13 let a bojovat v ringu chtěl stůj co stůj.