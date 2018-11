Vyděšený otec pátrá po nezvěstné Veronice (13): Zneužívá ji sestra, krade a fetuje, tvrdí zoufalý muž

Veronika Hájková z Brna v úterý nedorazila do školy a v dětském domově se už neukázala. Podle jejího otce utekla za nevlastní sestrou Barborou. „Barbora není dobrý člověk, mám s ní špatné zkušenosti,“ řekl zoufalý otec pro televizi Prima. „Ona má svou sestru možná ráda, ale zneužívá ji pro svůj prospěch,“ dodal.

Barbora je podle pana Olivera v současnosti vyšetřovaná pro majetkové delikty, krádeže a podvody. „Ta holka do toho spadla, užívá drogy, do práce nechodí,“ děsí se pan Oliver, v jakých poměrech jeho dcera je.

Podivnou roli v příběhu podle pana Olivera sehrála brněnská sociálka. Jeho bývalá družka, matka Veroniky a Barbory, totiž před nedávnem zemřela. O tom se však Oliver údajně nedověděl od úřadu, nýbrž náhodou přímo na hřbitově z náhrobku!

Zdravotní stav Veroničiny maminky se zhoršil a musela být hospitalizována v nemocnici. Nedlouho poté zemřela. Když ležela „na smrtelné posteli“, Barbora prý jejím jménem komunikovala s panem Oliverem prostřednictvím facebookového účtu Veroniky. Vystupovala jako Oliverova bývalá družka a napsala, že pro dceru potřebuje peníze.

Pan Oliver tedy přivezl 1500 korun a chtěl si s bývalou ženou promluvit. Peníze ale převzala dcera Veronika s tím, že maminka je u kamarádky. „Čtrnáct dní nato šla moje sestra na hřbitov a tam viděla její hrob!“ popsal moment, kdy se dozvěděl o smrti bývalé manželky. Když se na hřbitově přesvědčil na vlastní oči, vydal se na sociálku, aby situaci vyřešil.

V první chvíli pan Oliver nechápal, proč se na něj jako na otce úřad neobrátil. Nyní pro to má jednoduché vysvětlení. „Barbora je manipulátorka. Dotyčné pracovnici řekla, že jsem špatný, dcera ze mě má strach a že ji budu bít. A na základě toho mě sociálka neinformovala,“ řekl.

Barbora s partnerem prý soudu poslali žádost o předběžné opatření, aby dostali Veroniku do péče. Soud to akceptoval. „Výsledek je takový, že holka přestala chodit do školy a začala se flákat,“ dodal. Veronika pod vlivem sestry prý navíc začala krást.

Oliver nashromáždil výpovědi dceřiných kamarádek, které mu popsaly, jak přítel Barbory Veroniku zneužíval při krádežích v supermarketu, kde sám pracoval. „Kradl tam, dával to dětem do tašek a ty to vynášely ven,“ vysvětlil. Negativní vliv Barbory a jejího přítele na svou dceru Oliver podle svých slov popsal na sociálce, policii i ve škole, ale nikdo s tím dlouho nic nedělal.

Zoufalý otec se teď o dceru bojí. Barboře vzkázal, aby sestře doporučila návrat do dětského domova nebo přímo k němu. „Veroniku miluju celým svým srdcem, přeju si, aby byla zpátky doma,“ uzavřel zoufalý pan Oliver.